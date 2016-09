Mit Volldampf an die Wand gefahren

Beim Anfahren Bremse und Gas verwechselt - Gegen Hausfassade gedonnert - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Das war ein Volltreffer: Weil ein Taxifahrer Brems- und Gaspedal verwechselt hat, donnerte er mit seinem Auto gegen das Sparkassengebäude im Stadtteil Limbach. Und verursachte so hohen Schaden.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, so berichtet die Polizei, lieferte ein Taxifahrer seine Fahrgäste an der Sparkassenfiliale in Limbach ab. Nachdem die Gäste ausgestiegen waren, wollte der Fahrer das Taxi wenden.

Hierbei verwechselte er jedoch die Bremse mit dem Gaspedal und beschleunigte in einer scharfen Kurve direkt an die Wand der Sparkassenfiliale. Der Taxifahrer erlitt zum Glück nur leichtere Verletzungen. Am Taxi und der Außenfassade der Bank entstand jedoch erheblicher Sachschaden.