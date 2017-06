Mitten in Schwabach: Von Italien bis zur Akropolis

Vielfältiges kulinarisches Angebot beim Wirtefest auf dem Marktplatz - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Das Schwabacher Wirtefest ist ein dreitägiges Gastronomiespektakel auf dem Marktplatz der Goldschlägerstadt. Elf Gastwirte aus Schwabach haben von Freitag bis Sonntag unter freiem Himmel nicht nur eine große Auswahl nationaler und internationaler Spezialitäten geboten. Auch ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Live-Bands sorgte für Stimmung.

Bei dem warmen Wetter wurde bis nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Marktplatz gefeiert. © Fotos: Robert Schmitt



Bei dem warmen Wetter wurde bis nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Marktplatz gefeiert. Foto: Fotos: Robert Schmitt



Der Besuch war aufgrund der warmen Temperaturen insbesondere abends stets hervorragend. Am Freitag und Samstag waren kaum mehr Plätze zu finden.

Die Atmosphäre war dabei ebenso erlesen wie vielfältig. Der Duft fränkischen Schweinebratens und Nürnberger Bratwürste mischte sich mit einem Hauch von Knoblauch und dem Aroma frischer Kräuter der italienischen Küche.

Die Bedienungen hatten alle Hände voll zu tun.



Die Bedienungen hatten alle Hände voll zu tun.



Griechischer Wein und fruchtiges Olivenöl rundeten den sinnlichen Gesamteindruck auf ideale Weise ab. Mediterran war mit Pasta, Gemüse und Salaten Trumpf. Gyros und Kalamares fehlten nicht, so dass die Straßen Neapels vor dem geistigen Auge ebenso auftauchten wie die Säulen der Akropolis.

Viele hatten am Abend aber auch nur das Bedürfnis bei einem Cocktail oder einem Glas Wein mit Freunden zu plaudern. Beginnen konnte man die kulinarische Europareise bereits am Nachmittag: Bei Eis und Espresso in der Eisdiele war das Treiben auf dem Wirtefest bestens zu beobachten. Das Herz der goldenen Stadt pulsierte heftig.

ROBERT SCHMITT

ROBERT SCHMITT