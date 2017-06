Mögliche Giftköder: Erneute Attacke auf Hunde?

Nach Fall in Wendelstein findet Frau auch in Schwabach Fleischstücke - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Am Sonntag fand eine Hundebesitzerin laut Polizei mehrere ausgelegte Fleischstücke auf einer Wiese nahe der Bioabfallanlage in der Schwabacher Mühlenstraße.

Die Frau sammelte die Köder ein und vernichtete sie. Ob sich möglicherweise Gift in den Stücken befand, war nicht feststellbar, da das exemplarisch an die Polizei ausgehändigte Stück bereits verwest war.

Die Polizei bittet trotzdem um erhöhte Aufmerksamkeit bei Hundebesitzern, die an oben genannter Örtlichkeit mit ihren Hunden Gassi gehen. Erst am Freitag waren in Wendelstein mit Rasierklingen präparierte Hundeköder gefunden worden.

