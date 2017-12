"Monte Soprano"-Chor: Ex-Windsbacher geben Konzert

Freitag, 29. Dezember, in der Evangelischen Stadtkirche in Schwabach - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Der "Monte Soprano"-Chor gibt ein Konzert am Freitag, 29. Dezember, 19.30 Uhr, in der Evangelischen Stadtkirche. Der Chor vereint ausschließlich ehemalige Mitglieder des Windsbacher Knabenchors. Dieses einzigartige Ensemble tritt auf unter dem einstigen Windsbacher-Chef Karl-Friedrich Beringer.

Nur sehr selten sind die ehemaligen Windsbacher, die zusammen im „Monte Soprano“-Chor singen, in einem Konzert zu hören. © Maximilian Bieberbach



Einmal im Jahr schart Beringer, der den weltberühmten Knabenchor Anfang 2012 aus den Händen gab und sich danach eine Auszeit gönnte, den rund 90 Mann starken Klangkörper um sich. Es handelt sich dabei um seine einstigen Buben ebenso wie die seines Vorgängers Hans Thamm und seines Nachfolgers Martin Lehmann.

Das Konzert bietet ein umfangreiches, abwechslungsreiches und höchst anspruchsvolles Konzert mit weihnachtlichen Sätzen aus fünf Jahrhunderten. Beringer arbeitet bei der Auswahl und insbesondere der Transkription für Männerchor mit einem seiner ehemaligen Schüler zusammen, dem Treuchtlinger Chorleiter und Komponisten Klaus Bucka, der über Jahre auch beim Kammerchor Schwabach ein Garant für leistungsorientiertes Chorsingen gewesen ist. Bucka passt die teils bekannten Stücke für die speziellen Bedürfnisse eines bis zu achtstimmigen Männerchors an.

Kritiker bestätigen dem Chor, dass bei seinen sehr seltenen Konzertauftritten in jeder Sekunde die Qualität zu spüren ist, die sich die Sänger in ihrer Windsbacher Zeit erarbeitet haben. Die ehemaligen Windsbacher folgen ihrem Dirigenten, reagieren auf jede noch so kleine, oftmals spontane Interpretationsvariante, werden eins mit ihm. Fast zwei Stunden lang haben sie den Kopf nicht in den Noten, sondern die Noten im Kopf.

Das Konzert in Schwabach wird umrahmt an der Orgel von Kirchenmusikdirektor Klaus Peschik, in den Abschnitten zwischen den einzelnen Chorblöcken glänzt das zehnköpfige Blechbläserensemble Colours of Brass ebenfalls mit weihnachtlichen Sätzen.

Das Konzert in der geheizten Stadtkirche wird live aufgezeichnet und erscheint 2018 als CD beim Label Diamo.

Weihnacht mit dem "Monte Soprano"-Chor: Karten in der Buchhandlung Kreutzer, Königsplatz 14, oder online über die Kantorei www.schwabacherkantorei.de

STEFAN BOMHARD