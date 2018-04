Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf A73 bei Nürnberg

50-Jähriger kam am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd mit seinem Krad von Fahrbahn ab - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Bei einem schweren Motorradunfall am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd ist am Samstagnachmittag ein 50-Jähriger ums Leben gekommen. Wie es zu dem Sturz kam, ist derzeit noch unklar.

Gegen 15.30 Uhr fuhr der 50-Jährige mit seinem Motorrad auf der A6 in Richtung Heilbronn. Am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd bog er laut Polizei auf die A73 in Richtung Feucht ab. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er im Bereich der Abfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Leitplanke. Der 50-Jährige stürzte anschließend und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Derzeit ist die Anschlussstelle in Richtung Feucht gesperrt. Ein Sachverständiger ist vor Ort, um die Unfallursache zu klären.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Feucht unter der Telefonnummer 09128 91970 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

fr