Müllwerker auf die Kühlerhaube "geladen"

Arbeiter hatte bei einem Unfall in Wassermungenau großes Glück - vor 59 Minuten

ABENBERG - Unglaubliches Glück, was seine Verletzungen angeht, hatte ein 47-jähriger Müllwerker, der am Dienstag im Ortsteil Wassermungenau von einem Auto angefahren wurde.

Der Arbeiter war in der Hauptstraße vom haltenden Müllauto abgestiegen und wollte von der anderen Straßenseite volle Tonnen zum Leeren holen. Ein 35-Jähriger, der mit seinem Opel gerade in Gegenrichtung an dem stehenden Mülllaster vorbeifuhr, erfasste den 47-Jährigen frontal, als der plötzlich direkt vor ihm über die Straße laufen wollte. Der Müllwerker wurde regelrecht aufgeladen und gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert.

Glück im Unglück: Trotz des wirklich heftigen Anpralls scheint der Arbeiter außer verschiedenen Prellungen nur eine leichtere Verletzung an der Schulter davongetragen zu haben. Der Schaden am Opel, dem Unfallauto, dürfte sich laut Polizeiangaben gerade noch im dreistelligen Bereich bewegen.