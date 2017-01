Mysteriöser Autobatterie-Diebstahl in Schwabach

Keine Aufbruchspuren an geschlossener Garage - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Mit einem „dubiosen Diebstahl“ einer Autobatterie hat es nach eigener Aussage die Polizei Schwabach zu tun.

Der Geschädigte musste am Sonntag gegen 8.20 Uhr feststellen, dass die Autobatterie aus seinem in der Garage befindlichen PKW entwendet wurde. Am Samstag war der Wagen gegen 14.30 Uhr von seiner Frau in der Garage im Stadtteil Vogelherd unversperrt abgestellt worden. Die Garage wurde aber abgesperrt.

Das Mysteriöse: Weder an der Garage noch am Auto konnten Aufbruchspuren ausgemacht werden. Es gibt keine Hinweise auf den oder die Täter. Der Schaden liegt bei etwa 85 Euro.

