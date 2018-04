Nach Messerstecherei in Schwabach: Verdächtiger ist in U-Haft

Hintergründe sind weiter unklar - 34-Jähriger starb am Karfreitag - vor 30 Minuten

SCHWABACH - Am frühen Freitagabend wurde im Schwabacher Norden eine Leiche gefunden. Offenbar gerieten zwei Männer in Streit, bei einer folgenden Messerstecherei starb einer der beiden. Der Tatverdächtige befinde sich seit Samstag in Untersuchungshaft, teilte ein Sprecher der Polizei am Ostermontag mit.

Der Tatort bleibt vorerst abgesperrt. Experten der Kriminalpolizei haben dort die Arbeit aufgenommen. Foto: News5/Fechner



Am Freitagabend ist von dem Streit nur noch ein weißes Zelt übrig, das die Polizei in der Franz-Xaver-Schuster-Straße aufgeschlagen hat, um dort ungestört ermitteln zu können. Im Stadtteil Eichwasen gerieten zwei Schwabacher in Streit. Warum, ist noch immer unklar.

Während des Streits zückte wohl einer der beiden 34-jährigen Männer ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch vor Ort starb. Sowohl der Tatverdächtige als auch das Opfer sind deutsche Staatsangehörige, sagte Polizei-Pressesprecher Rainer Seebauer.

Der 34-Jährige wurde in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgenommen, er habe beim Zugriff keinen Widerstand geleistet. Auch die Stichwaffe hat die Polizei gefunden. Der Verdächtige wurde anschließend auf der Schwabacher Polizeiwache verhört. Der Tatort blieb einige Zeit weiträumig abgesperrt, ein Rechtsmediziner sollte Details zur Todesursache klären.

Am Ostermontag teilte Polizei-Pressesprecher Seebauer dann mit, dass der Tatverdächtige sich seit Samstag in Untersuchungshaft befinde. Für das weitere Vorgehen ist somit die Staatsanwaltschaft zuständig.

