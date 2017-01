Neue Rektorinnen der Luitpoldschule offiziell im Amt

SCHWABACH - Schon seit Schuljahresbeginn leiten Silke Blomeyer und Gesa Coler die Schwabacher Luitpoldschule. Seit Montag sind sie nun auch ganz offiziell im Amt.

Silke Blomeyer (2.v.li.) und Gesa Coler (re.) stehen seit Schuljahresbeginn an der Spitze der Luitpoldschule. Leitende Schulamtsdirektorin Ingrid Dröse (li.) und Oberbürgermeister Matthias Thürauf gratulierten. © Foto: Gerner



Matthias Thürauf hat ein gutes Gefühl. Silke Blomeyer, die neue Rektorin der mit 450 Kindern größten Grundschule des Schulamtsbezirks Roth-Schwabach, kennt der Schwabacher Oberbürgermeister (CSU) aus gemeinsamen Schulzeiten am Adam-Kraft-Gymnasium. Und von Konrektorin Gesa Coler habe sein Patenkind in höchsten Tönen geschwärmt, erzählte Thürauf bei der Amtseinführung der beiden Pädagoginnen. Soll heißen: Es kann eigentlich nichts schiefgehen mit diesem Personal an der Spitze.

Amtseinführung und Begrüßung

Wobei: Laut Protokoll wurde nur Konrektorin Coler offiziell ins Amt eingeführt. Rektorin Blomeyer musste sich mit einer "Begrüßung" zufrieden geben. Denn wer schon Rektorin ist, der kann nicht ein zweites Mal zur Rektorin ernannt werden. Und Silke Blomeyer hatte in den vergangenen drei Jahren ja die Grund- und Mittelschule im benachbarten Rednitzhembach geführt, ehe sie im Herbst nach Schwabach gewechselt war.

Neue Projekte

Hier kommt auf sie, ihre Konrektorin, das Kollegium, die Verwaltungskräfte und die vielen Helfer in nächster Zeit viel Arbeit zu. Die "Lui", wie die Luitpoldschule liebevoll genannt wird, ist Schwabachs einzige Grundschule, die noch keinen gebundenen Ganztageszug hat. Das wird ab dem Schuljahr 2017/18 geändert. Ab September 2018 wird die Schule auch deutlich mehr Platz bekommen. In der dann generalsanierten jetzigen Berufsschule (die ins generalsanierte Alte Deutsche Gymnasium zieht) entstehen Mensa, Aula und Fachräume für die Grundschule.

Schon Anfang März startet die Brot-Zeit, jenes unter anderem von der Schauspielerin Uschi Glas unterstützte Projekt, das Kindern ein ausgewogenes Frühstück an der Schule ermöglichen will, an der Luitpoldschule. Mit der "flexiblen Grundschule" haben sich Silke Blomeyer und Gesa Coler ebenfalls schon beschäftigt.

Das alles heißt: Die beiden Schulleiterinnen, beim Festakt häufig als "Pilotin" und "Co-Pilotin" bezeichnet, werden die Luitpoldschule weiterentwickeln, ohne jedoch die Spuren, die Blomeyers Vorgängerin Gudrun Deutschmann gelegt hat (musikalische Grundschule, Schulprofil Inklusion, jahrgangsübergreifende Klassen), zu verwischen.

Heideck, Hembach, Schwabach

Die neue Führungsspitze willkommen hießen am Montag, neben Oberbürgermeister Thürauf, Ingrid Dröse, die Leitende Schulamtsdirektorin, Brigitte Burczyk vom örtlichen Personalrat, Vertreter der Kirchen, Claudia Gerundt vom Elternbeirat und Roland Gössnitzer für den Förderverein.

Silke Blomeyer stammt aus Schwabach, besuchte die Johannes-Helm-Schule und das AKG, ehe sie mit ihren Eltern nach Nürnberg zog. Ende der 1990er Jahre kehrte sie in den Schulamtsbezirk als Lehrerin zurück. Heideck und Rednitzhembach waren ihre bisherigen Stationen. Als qualifizierte Beratungslehrerin hatte sie in der Vergangenheit auch hin und wieder mit der Luitpoldschule zu tun.

Konrektorin Gesa Coler dagegen stammt aus Bayreuth und kam nach ersten Lehrereinsätzen im Landkreis Hof eher unfreiwillig nach Mittelfranken. Seit sie jedoch an der Luitpoldschule gelandet ist – zu Beginn des Schuljahres 2003/2004 – möchte sie keinesfalls mehr weg. "Für mich war es ein Traum, dass es mit der Bewerbung geklappt hat", so die IT-Expertin am Rande der Amtseinführung.

Gut und sicher landen

Alle Grußwortredner betonten, wie wichtig ein gutes Miteinander von Pädagogen, Eltern, Schülern und Sachaufwandsträger ist. An der "Lui" scheint es in dieser Hinsicht derzeit keine großen Probleme zu geben. Das "Bodenpersonal" (Eltern) gebe die "Fluggäste" (Kinder) gerne in die Hände des "Flugpersonals" (Lehrer), sagte die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Claudia Gerundt. Dass es im Flug hin und wieder zu Turbulenzen komme, sei nicht zu vermeiden. Wichtig sei dann jedoch eine gute Kommunikation, die "zwischen den Pilotinnen und uns, dem Bodenpersonal, gut klappt". Insofern könnten alle Passiere am Ende gut und sicher landen.

Robert Gerner