Neue Stromtrasse: 400 Meter Abstand wird schwierig

Beispiel Wendelstein: Die alte 220-kV-Leitung verläuft zum Teil direkt über den Gärten dieser Reihenhaussiedlung. Der Neubau wird deutlich mehr Abstand zur Wohnbebauung halten müssen, das weiß auch Tennet. Bürgerinitiativen fordern „mindestens 400 Meter“. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn es drohen massive Eingriffe in die Landschaft beziehungsweise in den Reichswald. © Foto: Gerner