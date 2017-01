Neues Buch: Wie Hermann aus Nürnberg zu Helga wurde

Lesung am 8. Februar im Nürnberger Literaturhaus - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Die Schwabacher Erfolgsautorin Sabine Weigand erzählt in ihrem neuen Buch "Helga" die schier unglaubliche Lebensgeschichte der heute 85-jährigen Frau, die bis 1971 ein Mann war und sich dann in Casablanca umoperieren ließ.

Die Schwabacher Erfolgsautorin Sabine Weigand (links) mit Helga. © privat



"Ja", sagt Weigand, Helga sei bei dem Buchprojekt sofort dabei gewesen. "Sie war glücklich, sich das alles mal von der Seele zu reden und sagt, der Tag der Buchveröffentlichungen sei einer der schönsten in ihrem Leben gewesen", so Weigand, die normalerweise historische Romane schreibt.

Zu Helga und ihrer ebenso dramatischen wie tragischen und außergewöhnlichen Lebensgeschichte kam die Autorin per Zufall: Ein Verwandter Helgas machte Weigand mit seiner Tante bekannt, die einmal ein Mann war.

Quälender Wunsch

Dass er im falschen Körper geboren wurde, merkte der kleine Hermann, der 1931 in Nürnberg zur Welt kam, schon im Kindesalter. Immer mächtiger, immer quälender wird der Wunsch eine Frau zu sein. Als einer der ersten überhaupt wagt Hermann dann - nach Hormonbehandlungen ab 1969 - im Jahr 1971 die operative Geschlechtsumwandlung bei einem der weltweit wenigen Experten in Casablanca.

Helga erzählte Weigand in vielen, vielen Interviewstunden ihr Leben - von der traurig-brutalen Zeit als Kind in Pflegefamilien, den wechselnden Berufen, der Hochzeit mit Edith, den beiden Söhnen… Und auch bei Lesungen und Buchvorstellungen ist Helga dabei und beantwortet auch Fragen aus dem Publikum. Am 8. Februar um 20 Uhr stellen Weigand und Helga das Buch im Gaswerk in Schwabach vor, am 28. März um 19 Literatursalon im 1. Stock des Nürnberger Literaturhaus.

Birgit Ruf