"Nicht eingebildet": Paddy Kelly verzaubert Schwabach

SCHWABACH - Zum Finale des "Heimatgold"-Open-Airs kam Patrick Kelly am Sonntag nach Schwabach. Doch nicht nur seine Fans blieben beeindruckt zurück, auch Kelly selbst staunte - ausgerechnet im Rathaus.

Lange Haare und biedere Kleidung? Das war einmal - Patrick Kelly hat eine ganz schöne Wandlung durchlebt und verzauberte am Sonntag Schwabach.



Lange Haare und biedere Kleidung? Das war einmal - Patrick Kelly hat eine ganz schöne Wandlung durchlebt und verzauberte am Sonntag Schwabach. Foto: Günther Wilhelm



So etwas erlebt selbst ein weltgewandter Star wie Michael Patrick Kelly nur in Schwabach. "Ein Goldener Saal im Rathaus als Garderobe: unglaublich", staunte er zu Beginn seines Konzerts. Bestens eingestimmt, schenkte er seinen knapp 1500 Fans am Sonntagabend ein mitreißendes Konzert zum Finale des zweitätigen "Heimatgold"-Open Airs am Martin-Luther-Platz.

Aus Anlass der 900-Jahr-Feier hatte die Stadt den Platz neben der Stadtkirche im Herzen der Altstadt in eine Konzertbühne verwandelt. Bereits am Samstag hatten die Necomerband Lion`s Head, Tennyschwarm Wincent Weiss und Österreichs Pop-Queen Christina Stürmer für ausgelassene Pop-Party gesorgt. Am Sonntag folgten zunächst Matthias Kümmert und schließlich der schon als Kind der Kelly-Family berühmte Michael Patrick.

Beim Meet and Greet waren die beiden Gewinnerinnen begeistert von der Bodenständigkeit des Musikers.



Beim Meet and Greet waren die beiden Gewinnerinnen begeistert von der Bodenständigkeit des Musikers. Foto: Günther Wilhelm



Kurz vor seinem Auftritt hatte er sich noch kurz Zeit für ein launiges "Meet and greet" mit Tagblatt-Lesern genommen. Shirley Steinlein aus Albersreuth sowie Sandra Kessler aus Pillenreuth waren die glücklichen Gewinner der Tagblatt-Verlosung. "Das ist ein ganz netter Mensch. Nicht eingebildet, nicht gekünstelt, gar nichts", sagte Shirley Steinlein nach der Begegnung. "Ganz wie erwartet", fand auch Sandra Kessler.

