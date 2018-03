Nichts wie hin zum Schloss: Viele Ideen für Ostern

Am Wochenende wieder drei Tage lang Markt in Sorg bei Wendelstein - vor 53 Minuten

WENDELSTEIN - Wie in den Vorjahren erwacht kurz vor Ostern wieder das Leben im Schloss auf der Sorg: Von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. März, lädt die Schlossbesitzerfamilie Ritschel zum ersten ihrer beliebten drei jährlichen Märkte, den "Ostermarkt", ein.

Der Ostermarkt im Sorger Schlosshof bietet wie in den Vorjahren wieder eine große Vielfalt an Kunsthandwerk und Osterdekoration an. © Archiv-Foto: Ruthrof



Der Ostermarkt im Sorger Schlosshof bietet wie in den Vorjahren wieder eine große Vielfalt an Kunsthandwerk und Osterdekoration an. Foto: Archiv-Foto: Ruthrof



Auf die Besucher warten etliche Hobbykünstler und andere Anbieter mit ihren Geschenk- und Dekoideen fürs Osterfest und mit kulinarischen Genüssen.

Hasen und Alpakas

Der Markt wird am Freitag, 23. März, 13 Uhr, eröffnet und ist bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag und am Sonntag, 24./25. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Für Kinder bis zu 12 Jahren ist der Eintritt frei, für Erwachsene beträgt er 3 Euro. Als Attraktion für Kinder gibt es am Markt wieder ein "Hasengehege".

Weitere tierische Gäste sind mehrere Alpakas aus Südamerika. Musikalisch sorgt am Sonntag Pino Barone mit italienischen Hits und Balladen für Frühlingsstimmung im Schlosshof. Erstmals zeigt zudem der Holzbildhauer Stefan Hussenöder jeweils nachmittags an allen Markttagen die Herstellung seiner großen Holzfiguren.

Es gibt Kaffee und Kuchen, Spezialitäten an den Marktständen sowie ein großes italienisches Büfett. Weitere Informationen unter www.schloss-sorg.de

JÖRG RUTHROF