NN-Wanderreporter Bernd Kraemer tritt Rehdorfer Roland

Der Musiker spielt mit seinen Bandkollegen auf den Kirchweihen in der Region - vor 40 Minuten

OBERASBACH - Zum Wochenanfang ist Wanderreporter Bernd Kraemer in Oberasbach aufgebrochen und hat gleich einen interessanten Menschen getroffen, der fast täglich auf der Bühne steht.

Zwischen den fränkischen Dörfern herrschte außerdem Trockenheit auf den Feldern. Idyllisch war es für Wanderreporter Bernd dennoch.



In Rehdorf, einem kleinen Ortsteil von Oberasbach, erwartet mich schon frühmorgens Roland Bittel. Denn Roland muss bald los. Der Chef der Kärwaband "The Moonlights" hat heute zwei, eigentlich sogar drei Auftritte mit seinen Kollegen Heiko, Harald und Bernd. Der Multi-Instrumentalist - hauptsächlich Keyboard, Klavier hat er mal gelernt, aber auch Gitarre und Schlagzeug sowie vor allem Gesang - muss aufbauen.

Am Nachmittag geht es weiter nach Nürnberg-Langwasser. Ganz schön anstrengend ist das, sagt Roland, auch weil das Publikum sich allmählich verändere. Nicht etwas die älteren Semester kommen und singen mit, nein, die jüngeren, und die wollen das, was auf dem Ballermann in Mallorca läuft.

Aber das Geschäft läuft sehr gut. Das ganze Jahr hindurch. Seit Jahrzehnten spielen die Moonlights, in wechselnden Besetzungen, aber Roland ist seit 30 Jahren dabei. Inzwischen kann er von der Musik leben. Die Termine sind langfristig ausgemacht, ein Jahr im Voraus meist, sagt Roland.

