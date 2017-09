NN-Wanderreporter: Von Schwabach nach Rohr

Die zweite Etappe von Johannes Alles führt in den Westen - vor 43 Minuten

SCHWABACH/ROHR - Nach einem fulminanten Auftakt verlässt NN-Wanderreporter Johannes Alles an einem (hoffentlich) trockenen Samstag die Goldschlägerstadt Schwabach. Er wandert in Richtung Westen - in die schöne Gemeinde Rohr.

