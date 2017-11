Die Eröffnung der LesArt in Schwabach gehörte den Kindern. Zum Auftakt der 20. Auflage des Lesefestivals waren im Markgrafensaal die Olchis am Werk. Die anarchistischen Musicalfiguren des Regensburger Liedermachers Erhard Dietl sind vom "Theater auf Tour" zum Leben erweckt worden. "Das geheime Olchi-Experiment" handelt von Professor Bausewein, der mit Teilen der Olchis ein besonders wirksames Mittel gegen Bauchweh entwickeln will. Als er dadurch aber selbst zum Olchi wird, sind alle ziemlich verwirrt.

Von den Blues Brothers und Elisabeth über Tanz der Vampire, Schuh des Manitu und We will rock you bis zum Abba-Knaller "Mamma Mia": Musical Moments hat im Schwabacher Markgrafensaal am Samstagabend nur das Beste aus über 20 erfolgreichen Musicals präsentiert.