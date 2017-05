Ohne Sprit: Polizei erwischte betrunkenen Fahrer

Zwei Männern wurde ein leerer Tank zum Verhängnis - vor 1 Stunde

KAMMERSTEIN - Zwei Männer "strandeten" am Montagmorgen vor der Biogasanlage in Kammerstein. Nachdem die Polizei die Insassen kontrolliert hatte, war schnell klar: Der Treibstoff fürs Auto war den Insassen ausgegangen, dafür hatten die Beiden ordentlich getankt. Doch das war nicht das einzige Vergehen.

Als die Polizei am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr zwei Insassen eines parkenden Autos kontrollierte, stellte sich schnell heraus: Die zwei Männer waren betrunken und hatten keinen Sprit mehr im Tank. Obwohl sich die Insassen zuerst widersprüchlich darüber äußerten, wer mit dem Auto vor die Biogasanlage in Kammerstein gefahren war, gestand ein 29-Jähriger kurz darauf, den Pkw gefahren zu haben. Zudem hatte er keinen Führerschein, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Staatsanwaltschaft ordnete bei beiden Männern eine Blutentnahme an. Den 29-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

