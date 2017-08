Ortung X: 5000 Euro für die Tür auf der Schwabach-Insel

Anja Callam aus München hat den Preis von der Sparkassenstiftung erhalten - 06.08.2017 16:47 Uhr

SCHWABACH - Die Ortung ist nicht nur ein Kunst-Parcours, sie stellt zugleich einen Wettbewerb dar. Im Rahmen dieses Wettbewerbs verleiht die Stadt Schwabach ihren Kunstpreis.

Alle Künstlerinnen und Künstler, die an der „Ortung X“ beteiligt und bei der Vernissage anwesend waren, haben sich zu einem Gruppenfoto aufgestellt. © Foto: Christine Schön



Alle Künstlerinnen und Künstler, die an der „Ortung X“ beteiligt und bei der Vernissage anwesend waren, haben sich zu einem Gruppenfoto aufgestellt. Foto: Foto: Christine Schön



Den Kunstpreis für "Ortung X" hat Anja Callam erhalten. Die 5000 Euro erhielt die Münchnerin für ihr Werk "Eldorado". Es ist die Station 18 im Parcours und befindet sich auf der Schwabach-Insel auf der Wöhrwiese. Die Installation bildet ein großes Tor aus rostigem Cortenstahl. Die Türe ist halb geöffnet, auf der einen Seite steht "Pass", auf der anderen "Port".

Den Preis verliehen ihr Kultur-Bürgermeister Dr. Roland Oeser und Daniela Heil von der Sparkassen-

stiftung Roth-Schwabach. Die Laudatio hielt Dr. Andrea Kluxen, die Kulturreferentin des Bezirks Mittelfranken.

„Eldorado“ hat Anja Callam dieses Werk genannt. Es erhielt den Kunstpreis. © Foto: Andrea Ungvari



„Eldorado“ hat Anja Callam dieses Werk genannt. Es erhielt den Kunstpreis. Foto: Foto: Andrea Ungvari



Anja Callam lebte und arbeitet in München und ist für ihre Objektkunst, Installationen, Environmental Art sowie Performances bekannt. Sie hat eine Ausbildung zur Theatermalerin sowie zur Diplom-Bühnen- und Kostümgestalterin absolviert. Gleichzeitig war sie immer als freie Künstlerin tätig und lehrt als Dozentin für konzeptionelle Entwurfsgestaltung an der Theaterakademie München.

Inhaltlich Vielschichtig

"Ihr Werk hat die Jury überzeugt aufgrund seiner inhaltlichen Vielschichtigkeit, seiner elementaren Wucht, seiner formalen Stringenz sowie seines konzentrierten Orts- und Raumbezugs", erklärte Kulxen.

Sagenhaftes Goldland

Schon der Titel "Eldorado" löse vielfältige Reflexionen beim Betrachter aus. El Dorado, das sagenhafte Goldland, Sehnsuchtsort und Ziel aller Träume. El Doardo sei ein unerreichbarer Ort und gebe dennoch immer wieder Anlass, sich auf den Weg zu machen. Er stehe für Hoffnung und dafür, dass man nicht zu schätzen wissen, was Wert habe im Hier und im Jetzt.

Anja Callam (2. von links) erhielt den Kunstpreis der Stadt Schwabach von Daniela Heil (links) und Dr. Roland Oeser. Darüber freut sich Projektleiterin Sandra Hoffmann-Rivero (rechts) © Foto.: Gunther Hess



Anja Callam (2. von links) erhielt den Kunstpreis der Stadt Schwabach von Daniela Heil (links) und Dr. Roland Oeser. Darüber freut sich Projektleiterin Sandra Hoffmann-Rivero (rechts) Foto: Foto.: Gunther Hess



Ihr Tor sei eine Metapher für Durchgang, Offenheit und wohlwollenden Empfang, aber auch für Abschottung, Undurchlässigkeit und Fremdheit. Auf der einen Seite des Tors steht "Pass", auf der anderen "Port". Zusammen ergibt dies das Wort "Passport". Die Buchstaben orientieren sich in Typ und Proportion am deutschen Pass, der derzeit das begehrteste Reisedokument ist. Mit ihm kann man visafrei in 176 Länder reisen.

Die Künstlerin schreibt über ihr Werk "Das Gold unserer Zeit ist der Pass – das Gold unserer Zeit ist Freiheit". Denn der Pass bedeute die Freiheit, zu gehen, wohin man will, auch durch das Tor in eine andere, vermeintlich bessere Welt, man kann aber auch zurückzukommen. Freiheit sei Voraussetzung für Denken, Selbstfindung, Annehmen des Anderen, sie erschließe neue Horizonte und ermögliche es auch, den eigenen Standpunkt in Frage zu stellen, sagte Andrea Kluxen. Der Perspektivwechsel sei nur durch Freiheit möglich – mal den Blick von vor der Tür, mal von hinten.

Prägnante Mehrdeutigkeit

Schon in den Wörtern "Pass" und "Port" zeige sich eine prägnante Mehrdeutigkeit. "Pass" bedeute durchgehen, "Port" stehe für Hafen. Zusammengesetzt bedeute es "Passport", also Reisepass. Damit werde der Betrachter direkt mit dem Flüchtlingsdrama auf dem Mittelmeer konfrontiert. Das Tor sei Durchgangstation zum gelobten Land und zugleich Pforte in eine andere Welt, also in den Tod.

Die Jury hat noch drei Ankaufempfehlungen ausgesprochen: 1. Die "Schatzkarte" von Walter Yu und You Gu. Dies sind 18 Schilder zur Stadtgeschichte, die im gesamten Stadtgebiet verteilt sind. 2. Die Installation "Jerusalem" von Lothar Seruset in der Spitalkirche und 3 ein Werk von Maria Prinz in der Städtischen Galerie.

Anja Callam ist auf dem Kunstweg mit zwei Stationen unter dem Oberbegriff "Gold inside – open minds to open doors" vertreten. Mit dem "Eldorado" (Station 18) und zudem mit Station 17. Diese befindet sich an der Stadtmauer hinter der Wöhrwiesen-Turnhalle.

Der Vernissage wohnten der Bundestagsabgeordnete Martin Burkert bei, Bezirksrat Peter Daniel Forster und der Landtagsabgeordnete Karl Freller sowie einige Stadträte.

Dank an Mitarbeiter

Bürgermeister Roland Oeser hatte in seiner Begrüßung den Sponsoren der "Ortung X" gedankt und auch Projektleiterin Sandra Hoffmann-Rivero. Diese wiederum bedankte sich bei allen, die Räume für die Ausstellungen zur Verfügung stellen und bei den Firmen, die Material gespendet haben. Ferner sagte sie ihren Mitarbeitern Dank für die Unterstützung.

Die musikalische Umrahmung übernahmen Izabella Effenberg (Array Mbira) und Norbert Emminger (Saxophon).

GUNTHER HESS