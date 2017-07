"ortung X" in Schwabach: Kunst verlässt das Atelier

Zehnte Auflage der Kunsttage beginnt am 5. August - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Schwabach lädt zur X-ten ortung ein – und das heißt nicht, dass man vergessen hätte, mitzuzählen. Ganz im Gegenteil: Das X hinter der ortung steht für ein kleines kulturelles Jubiläum im ohnehin ereignisreichen Schwabacher Jubiläumsjahr 2017: Denn die überregional bekannten Schwabacher Kunsttage "ortung - #im zeichen des goldes" finden 2017 zum zehnten Mal statt.

Live-Performance ist bei ortung kein neues Phänomen: Unser Bild stammt aus dem Jahr 2013 und zeigt Sergej Andreevski, der die Farben von der Tube direkt auf die Leinwand brachte. © Archiv-Foto: Robert Schmitt



Live-Performance ist bei ortung kein neues Phänomen: Unser Bild stammt aus dem Jahr 2013 und zeigt Sergej Andreevski, der die Farben von der Tube direkt auf die Leinwand brachte. Foto: Archiv-Foto: Robert Schmitt



Zwei Wochen im August, vom 5. bis 20., verwandelt ortung X die Innenstadt Schwabachs in einen Kunstparcours. Der besondere Charme liegt in der Präsentation der Kunstwerke: Für ortung werden öffentliche Plätze, Hauswände, Keller, Gewölbe, Grünflächen, Kirchen, Galerien oder private Speicher im Herzen Schwabachs zu Ausstellungsorten. ortung X lädt ein, auf dem neu geschaffenen Kunstweg zu wandeln und zeitgenössische Werke "#im zeichen des goldes" aufzuspüren", zu diskutieren, zu hinterfragen.

Künstler aus der ganzen Welt

Über 250 Künstlerinnen und Künstler hatten sich im Kulturamt um die Teilnahme am Schwabacher Kunstpreis bei ortung X beworben – Einsendungen kamen aus der ganzen Welt. 23 dieser Bewerber präsentieren nun ihre Werke und stellen sich der Auswahl eines Preisgerichtes. Am Eröffnungstag wird dann der Schwabacher Kunstpreis vergeben.

Ergänzt wird der Parcours durch Werke von sieben Gästen sowie drei Performance-Gruppen. Unter allen Ausstellenden wählen die Besucher den Gewinner des Publikumspreises, der an der Finissage vergeben wird.

Eine ortung – drei Parcours

Neben dem Parcours der ortung-Künstler finden sich bei der zehnten Auflage noch zwei weitere Kunstwege auf der ortung-Landkarte: Das Künstlerpaar You Gu und Walter Yu präsentiert entlang der Schwabacher (Sprach)Geschichte einen eigenen Parcours mit 18 Stationen als Wettbewerbsbeitrag. Und die Gastkünstler des HALO-Teams bringen mit fünf eigenen Stationen Fassaden und Häupter von Besuchern zum Glänzen.

Die einzige Station außerhalb der Altstadt ist das Stadtmuseum. Der kurze Umweg ist in jedem Fall lohnend: Im Museum findet die Eröffnung mit der Verleihung des Kunstpreises ebenso statt (5. August) wie die Finissage (20. August). Darüber hinaus werden das Künstlerkollektiv "Grund genug" sowie das HALO-Team als Gastkünstler das Museum bespielen, und auch der Parcours von You Gu und Walter Yu führt Besucher in Richtung Stadtmuseum.

Geführt oder individuell

Den Kunstparcours können Besucher individuell erkunden oder im Rahmen der täglichen Führungen. Kunsthistoriker begleiten die Gäste und informieren über die Arbeiten.

Neben altbekannten Orten, wie den Kellergewölben am Pinzenberg und der Alten Mälzerei, finden sich auch neue Stationen an der Wegstrecke: eine Insel in der Schwabach oder eine ehemalige Schreinerei.

Dieses Jahr gibt es am 17. August, 16 Uhr, erstmals eine Führung, die mit einer mobilen FM-Anlage durchgeführt wird. Diese ermöglicht schwerhörigen Menschen ein deutlich besseres Hör-Erlebnis. Die übrigen Führungen beginnen samstags und sonntags um 11.30, 13, 14.30, 15 und 15.30 Uhr, donnerstags zusätzlich um 17 Uhr. Sie dauern jeweils etwa drei Stunden. Treffpunkt ist neben dem Goldmobil (vor dem Rathaus).

Performance-Wochenende

ortung X präsentiert ein Performance-Wochenende von Freitag, 11. bis Sonntag, 13. August. Drei verschiedene Performances werden gezeigt: "Lie down with me" von "katharinajej" (Freitag, 14 bis 19 Uhr). Am Samstag präsentiert die Nackt&Nebel-Aktion, bestehend aus Marie Jaksch, Lenja Schultze und Charlotte Oeken, "dictate my reality" (16 und 18 Uhr, Nördliche Mauerstraße 2a). In "Zwischen der Mitte – ein Tanzklangbild" lässt das "rgb-ensemble" am Sonntag die Künste eine Symbiose eingehen, mit Live-Malerei, Tanz, Kontrabass und Schlagwerk (17 Uhr, Bürgerhaus).

Vier Tage zu Beginn der ortung wird Ingo Cesaro eine Schreib- und Druckwerkstatt im Foyer des Bürgerhauses abhalten. Dabei entstehen Haiku (dreizeilige Gedichte), die sich um Schwabach und das Gold drehen. Diese können anschließend von den Besuchern selbst gedruckt werden.

Ganz umsonst ist ortung nicht. Zwei Parcoursbesuche kosten vier Euro. Wer sieben Euro zahlt, kann sich einer Kunstführung anschließen und hat danach noch einen Parcoursbesuch frei. Eine Dauerkarte kostet 10 Euro. Besucher bis 18 sind frei.

Erstmals ist Schwabach dieses Jahr Teil des Sommer-Nacht-Film-Festivals des Mobilen Kino e.V. Zu sehen sein werden: Lion – der lange Weg nach Hause, Die Unfassbaren 2 – Now you see me, der oscarprämierte Streifen La la Land sowie Gold – Gier hat eine neue Farbe. Einlass ist jeweils um 19.30 Uhr, Filmbeginn gegen 20.45

Das Begleitprogramm

Das Begleitprogramm im Museum steht während ortung X auch #im Zeichen des Goldes: Im Kreativ-Workshop mit Ursula Rössner können Kinder Flaschengeister zum Leben erwecken (Donnerstag, 10./17. August, 14 bis 16.30 Uhr, ab 7 Jahren, maximal 12 Teilnehmer, 5 Euro, Anmeldung unter 0 91 22 – 1 84 53 11).

Außerdem finden an zwei Terminen Führungen für Kinder ab 6 Jahren durch die Goldabteilung und die Goldschlägerwerkstatt statt (9./16 August, jeweils 14 und 16 Uhr, maximal 25 Personen, Begleitperson muss anwesend sein. Treffpunkt: Museumskasse, Erwachsene 5 Euro, Kinder 2,50 Euro).