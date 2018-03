Frühjahrskonzerte am Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium: Die Fachschaft Musik zeigte wieder einmal, was alles in ihr steckt. Nicht nur musikalisch, auch schauspielerisch ein Leckerbissen.

Beim Food Truck RoundUp am Schwabacher Marktplatz war in diesem Jahr deutlich mehr los als im Vorjahr. Lange Schlangen bildeten sich teilweise vor den Trucks, die Spezialitäten wie "Ochsenfetzen", "Burner Dogs", "Einhorn Kebab" oder "RibWich" unter die Leute brachten. Viele junge Leute, Traumwetter, leckeres Essen - die Veranstalter konnten vollauf zufrieden sein.

Kneipenfieber bis tief in die Nacht: Am Samstagabend steppte in Schwabach der Bär. Volle Bars, Live-Musik und das ein oder andere kühle Bier brachten eine ganz besondere, gute Stimmung in die Stadt.