Osterbrunnen Schwabach: Feier mit Küken und Kindern

Am Marktplatz gab es Grußworte und Schnittlauchbrote für die Helfer - vor 1 Stunde

SCHWABACH - "An Ostern in Jerusalem, da ist etwas gescheh’n . . .": Mit viel Gesang, Tanz und Spaß wurde der Schwabacher Osterbrunnen eingeweiht.

Diese Kindergärten waren mit von der Partie: St. Sebald, St. Stilla, Kinderstube, Altstadt, Forsthof, Lebenshilfe, Räubernest, Rappelkiste, Zauberkiste, Königshaus, Kindergarten am Berg, Villa Kunterbunt, Takatuka und Hoppetosse. © Thomas Correll



Diese Kindergärten waren mit von der Partie: St. Sebald, St. Stilla, Kinderstube, Altstadt, Forsthof, Lebenshilfe, Räubernest, Rappelkiste, Zauberkiste, Königshaus, Kindergarten am Berg, Villa Kunterbunt, Takatuka und Hoppetosse. Foto: Thomas Correll



Das Fest in Zahlen: 2200 bemalte Eier, 400 Schnittlauchbrote, vier putzige Küken, mehrere echte und falsche Hasen und jede Menge Kinder aus den Kindergärten der Stadt kamen zusammen, um gemeinsam mit Oberbürgermeister Matthias Thürauf (CSU) den Osterbrunnen einzuweihen.

Bilderstrecke zum Thema Schwabacher Kinder weihen Osterbrunnen feierlich ein Bei der Einweihung des Schwabacher Osterbrunnens wurde gesungen, getanzt und es gab putzige Hasen und Küken zum Streicheln.



Doch zunächst prüfte Thürauf das Osterwissen der Kleinen: "Was ist am Karfreitag passiert?" Antwort: "Da wurde Jesus gekreuzigt." "Und was ist am Ostersonntag das Wichtigste?" Antwort: "Dass man Geschenke kriegt!" Na ja, schmunzelte Thürauf, das sei wohl eher das Zweitwichtigste, gleich nach Jesu Auferstehung.

Dann segneten die Pfarrer Robert Schrollinger und Ralph Baudisch gemeinsam den Brunnen. Baudisch hatte ein Straußenei mitgebracht und die Lacher auf seiner Seite: "Der Vogel Strauß ist größer als Bürgermeister Thürauf. Und er legt diese riesigen Eier. Der Strauß, nicht der Bürgermeister."

Tanzende Kinder

Bundestagsabgeordneter Michael Frieser (CSU) beschränkte sich in seinem Grußwort aufs Wesentliche, er wünschte frohe Ostern und gutes Wetter zum Eiersuchen. Dann spielte Kirchenmusikdirektor Klaus Peschik auf: "Stups, der kleine Osterhase" und weitere Lieder sorgten für zunächst zögerlich, dann enthusiastisch singende und tanzende Kinder.

Zwischendurch konnten die Kleinen bei Manfrad Siebentritt vom Geflügelzuchtverein vorbeischauen, der einige Hasen zum Streicheln mitgebracht hatte. Auch frisch vor zwei Tagen geschlüpfte, putzige Küken mitsamt ihrer Mutter gab es zu sehen.

Stadträtin Monika Heinemann (CSU) hatte gemeinsam mit ihren Kolleginnen von der Frauen-Union und dem Heimat- und Trachtenverein 400 Schnittlauchbrote geschmiert, um die vielen kleinen Helfer zu versorgen. Schließlich waren es die Kinder, die im Vorfeld die zahllosen Eier am Osterbrunnen so schön bemalt und verziert hatten.

Am Ostersonntag steigt dann bei hoffentlich ebenso trockenem Wetter ab 14.30 Uhr das Schwabacher Osterbrunnen-Fest.

THOMAS CORRELL