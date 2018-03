Ostern im Stadtmuseum: Küken zum Anfassen

Aktionen für Kinder

SCHWABACH - An Ostern findet im Schwabacher Stadtmuseum wieder die beliebte Osterschau statt. In einer der größten Museumssammlungen dieser Art erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm von Karfreitag bis Ostermontag.

Die Ostertage sind im Stadtmuseum immer etwas Besonderes, befindet sich hier doch eine umfangreiche Sammlung rund um das Ei. An Ostern können Kinder Eier vergolden oder Küken streicheln (Bild), während die Eltern eines der weltberühmten Fabergé-Eier besichtigen. © dpa



Bunt verzierte Eier aus aller Welt, Dino-Eier, das größte Vogelei und ein seltenes versteinertes Vogelnest gehören zu den Attraktionen. Jeden Nachmittag von 14 bis 17 Uhr gibt es abwechslungsreiche Aktionen für Kinder. Goldene Eier, elegante Vögel aus Papier und Federn oder Papiertüten mit flauschigen Hasen, Schafen oder Küken können gebastelt und selbstverständlich auch mit nach Hause genommen werden.

Markt mit Kunsthandwerk

Wer noch ein passendes Geschenk oder eine Dekoration für den Osterstrauß sucht, wird auf dem Kunsthandwerkermarkt fündig. Und natürlich wird gemeinsam mit dem Verein der Vogelliebhaber in Schwabach auch dieses Jahr wieder so einiges ausgebrütet. Pünktlich zu den Ostertagen schlüpfen die Küken aus ihren Eiern und dürfen von den kleinen Besuchern auch mal in die Hand genommen werden.

Kuchen und Torten

Das Museumscafé und der Förderverein Stadtmuseum Schwabach bieten Getränke und eine Auswahl an Kuchen und Torten an. Die Aktionstage finden von Karfreitag bis Ostermontag statt, das Stadtmuseum ist an diesen Tagen jeweils von zehn bis 18 Uhr geöffnet.

Der Eintritt inklusive aller Aktionen beträgt 5 Euro für Erwachsene, 2,50 Euro für Kinder. Die Familienkarte ist für 10 Euro erhältlich.

Stadtmuseum Schwabach, Museumsstraße 1 (Eingang: Dr.-Haas-Straße), 91126 Schwabach. www.schwabach.de/stadtmuseum

