"Pengertz Ratz’n" in Worzeldorf unschlagbar

Floriansfest mit vielen Höhepunkten — Mannschaftswagen eingeweiht - vor 6 Minuten

WORZELDORF - Nach fast 50 Jahren konnte in Worzeldorf wieder ein neues kommunales Löschfahrzeug eingeweiht werden. Weitere Höhepunkte beim Floriansfest waren eine Löschvorführung sowie das beliebte Fischerstechen am Alten Kanal, bei dem die "Pengertz Ratz’n" ihren Titel als "Fischerstecherkönig" verteidigten.

Ein Bild mit Seltenheitswert: Erstmals gab es ein Unentschieden beim Fischerstechen. Beide Stecher — Felix Jung von der Feuerwehr und Rolf Staudtner von den Pegelstürmern — gingen gleichzeitig baden. © Fotos: Thomas Karl



Ein Bild mit Seltenheitswert: Erstmals gab es ein Unentschieden beim Fischerstechen. Beide Stecher — Felix Jung von der Feuerwehr und Rolf Staudtner von den Pegelstürmern — gingen gleichzeitig baden. Foto: Fotos: Thomas Karl



1968 konnte die FF Worzeldorf letztmals ein fabrikneues Löschfahrzeug in Dienst stellen, das Tanklöschfahrzeug stand bis April 1997 – also fast 30 Jahre – in Worzeldorf, bevor es wegen Motorschadens ausgemustert werden musste. Seitdem wurde die Wehr kontinuierlich mit ehemaligen Löschfahrzeugen der Berufsfeuerwehr Nürnberg versorgt, bis durch ein neues Fahrzeugkonzept alle Freiwilligen Feuerwehren in Nürnberg mit neuen Fahrzeugen ausgestattet wurden.

Für die Worzeldorfer wurde im Zug dieser Maßnahme auch ein LF 10 in Auftrag gegeben, das aber statt der angegebenen Auslieferung im Mai 2016 wegen Engpässen beim Ausstatter erst im Dezember 2016 in Nürnberg ankam – die geplante Fahrzeugweihe im Juli 2016 konnte daher nur mit dem neuen LF20 des Katastrophenschutzes gefeiert werden.

Neun Sitzplätze

Mittlerweile hat das Fahrzeug schon 35 Einsatzfahrten absolviert und am Pfingstsamstag durch die evangelische Pfarrerin Beate Kimmel-Uhlendorf von der Osterkirche und Pfarrvikar Vasile Vulpe von der katholischen Corpus-Christi-Pfarrei gesegnet. Neben dem Fahrzeug hatten genau neun Mitglieder der Wehr Spalier gestellt, nachdem das Fahrzeug auch neun Sitzplätze für eine Löschgruppe hat.

Strahlende Gesichter bei der Fahrzeugweihe: die Kommandanten mit den beiden Geistlichen und Politikern vor dem neuen LF 10 der Feuerwehr Worzeldorf.



Strahlende Gesichter bei der Fahrzeugweihe: die Kommandanten mit den beiden Geistlichen und Politikern vor dem neuen LF 10 der Feuerwehr Worzeldorf.



Schnell war nach der Weihehandlung, an der auch Bürgermeister Christian Vogel, Landtagsabgeordneter Stefan Schuster und Stadtrat Andreas Krieglstein teilnahmen, die Girlanden entfernt, denn in einer kleinen Löschübung wurde die Brandbekämpfung an einem Holzhäuschen demonstriert. Bürgermeister Vogel legte dabei selber die Lunte an das Brandobjekt, eine gemischte Mannschaft mit Mitgliedern der Jugendgruppe löschte den Brand.

Doppelerfolg der Ratz’n

Das Fischerstechen sorgte für dichte Zuschauerreihen am Alten Kanal und einen vollen Feuerwehrhof. Bei warmen Wetter traten sechs Teams mit je vier Stechern an, um den diesjährigen "Fischerstecherkönig" zu ermitteln. Doch schon im Viertelfinale zeichnete sich ab, dass auch 2017 wieder die wettkampferprobten "Pengertz Ratz’n" den Gegnern keine Chance ließen.

Nur Simon Schnös von der Freiwilligen Feuerwehr Worzeldorf und Sven Rachinger von den "Kärwa AllStars" aus Wendelstein standen noch gegen die "Ratz’n" auf dem Brett, von denen der spätere Sieger Stefan Mages den Worzeldorfer Stecher und Andreas Brandmann, den Allstar, in die Fluten schickte.

"Alte Ochs'n" und "Pegelstürmer"

In der dritten Paarung gewann Benjamin Hrdina, der Sieger der beiden Vorjahre, gegen seinen Mannschaftskollegen Christian Brandmann. Allerdings musste er sich dann nach Sieg über Andreas Brandmann seinem Kollegen Stefan Mages, der durch Freilos ins Finale kam, geschlagen geben.

Damit gingen auch der Mannschaftspokal und der Wanderpokal an die Nürnberger Pengertz Ratz’n. Zweiter wurden die Alten Ochs’n. Die Feuerwehr Worzeldorf hatte Losglück und belegte dadurch den dritten Platz vor den punktgleichen Wendelsteinern. Pech hatten die "Pegelstürmer", der letztjährige Vizesieger, die den fünften Platz vor den "Schdeggerlas Schubsern" belegen konnten, wobei die Letztplatzierten auch erst zum zweiten Mal bei dem feuchtfröhlichen Wettbewerb angetreten waren.

Dank Spenden der Firma Heizungs-Kraus, der Sparkasse Nürnberg, der VR-Bank Nürnberg sowie etliche Einzelpersonen konnte die Feuerwehr eine 4500 Euro teure Wärmebildkamera vorstellen.

THOMAS KARL