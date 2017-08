Pflugsmühle: einer der schönsten Biergärten Frankens

PFLUGSMÜHLE - Bei einer Umfrage von nordbayern.de hat der Biergarten in der Pflugsmühle das Podest erklommen. Er gilt jetzt als der drittschönste Biergarten Frankens.

Jasmin und Benedikt Braun freuen sich über die Auszeichnung für ihren Biergarten. Mit dem neun Monate alten Leonhard steht die nächste Generation der Biergarten-Betreiber schon in den Startlöchern.



Auf dem Foto sind Jasmin, Benedikt und der kleine Leonhard Braun zu sehen. Gemeinsam mit Friedrich Braun (Leonhards Opa, Benedikts Vater und Jasmins Schwiegervater) bewirtschaften sie einen der schönsten Biergarten Frankens. Der Biergarten in der Pflugsmühle zwischen Abenberg und Spalt landete bei einer User-Umfrage von nordbayern.de nämlich auf dem dritten Platz.

Dafür gab es von den „Onlinern“ des Nürnberger Pressehauses, zu dem ja auch das Schwabacher Tagblatt gehört, die passende Urkunde, die selbstverständlich einen Ehrenplatz im Pflugsmühler Biergarten erhalten wird.

Platz eins bei der Umfrage ging übrigens an das Baumhaus in Rennhofen, über Platz zwei freute sich das Brauerei Gasthaus Roppelt in Stierlimbach.

