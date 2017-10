Pinocchio als Musical im Schwabacher Markgrafensaal

SCHWABACH - Gewiss fast alle Erwachsenen und auch viele Kinder werden sie kennen: Die Geschichte von Pinocchio, der Marionette aus Pinienholz, die zu einem echten Jungen werden will. Sein Eigensinn und die lange Lügennase sind beinahe legendär.

Mit Professionalität und großer Spielfreude begeisterte das Ensemble des Theaters Liberi im Markgrafensaal. © Foto: stt



"Liberi – Theater für Kinder" hat den italienischen Kinderklassiker Pinocchio nun als Musical auf die Bühne des Schwabacher Markgrafensaals gebracht und alle Zuschauer begeistert.

Das erstklassige Ensemble setzte die sorgfältige Inszenierung in allen Facetten so spielfreudig und professionell um, dass nicht nur die Kinder bestens unterhalten worden sind. Besseres ist in Schwabach selten zu sehen gewesen.

Lebenshungrige Puppe

Der Italiener Carlo Collodi erfand die Figur des Pinocchio bereits im 19. Jahrhundert. Aus einem Holzscheit vom fürsorglichen Schreiner Geppetto geschnitzt, kann die lebenshungrige Wunderpuppe zwar sprechen, weiß aber sonst wenig über die Welt.

Auf seinem Weg begleiten ihn die treue Grille und die nachsichtige Blaue Fee. Sie helfen ihm, wenn er in gefährliche Situationen gerät. Als ihn das Gaunerduo Katze und Fuchs übers Ohr hauen will, ist ihr Einsatz besonders gefragt.

Schließlich gerät sein treusorgender und liebevoller Vater Geppetto in großer Gefahr. Pinocchio ist nicht mehr zu halten. Er bricht auf, um ihn aus dem Magen eines riesigen Seemonsters zu befreien. Ein wandelbares Bühnenbild hilft, mit raffinierten Lichteffekten stets zwischen zwei Welten zu balancieren: Gut und Böse, Fleiß und Faulheit, Wahrheit und Lüge. Pinocchio aber hat das Herz auf dem rechten Fleck. Der Metamorphose steht nichts mehr im Weg. Die Holzpuppe wird zum Menschen aus Fleisch und Blut.

Mitreißende Hits

Bestens ausgebildete Musical-Darsteller hauchen Pinocchios Welt voller Herausforderungen und Abenteuer stimmgewaltig Leben ein. Musik, Sound, Choreographie und Darstellung ziehen das Publikum vom ersten bis zum letzten Ton in den Bann. Die mitreißenden Hits erinnern an das lebensfreudige Italien. Das tänzerische Element fügt sich auf hohem Niveau perfekt in die Gesamterzählung ein.

Die ebenso mitreißende wie bewegenden Darstellung des Ensembles transportiert die Botschaft des Musicals so glaubwürdig und authentisch, dass die Moral der Geschichte überdeutlich wird: Geh Deinen Weg, aber lass Dich dabei immer von Hilfsbereitschaft und Mitgefühl begleiten.

Ein zauberhaftes Musical für die ganze Familie. Eine herausragende Leistung des Ensembles.

ROBERT SCHMITT