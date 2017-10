Am Montagnachmittag schlugen Flammen aus einem 40-Tonner auf der A6 bei Schwabach. Geladener Elektroschrott hatte sich entzündet. Die Einsatzkräfte kämpften an der Raststätte Kammersteiner Land gegen das Feuer, nachdem der Lkw-Fahrer den Anhänger geparkt und von der Zugmaschine entkoppelt hatte.

Ein eindrucksvoller Kammermusikabend mit Ausnahmehornist Felix Klieser und Pianistin Mona Asuka erwartete die Besucher des Musikfests auf Schloss Dürrenmungenau am Samstagabend. Im Foyer des Schlosses gab es unter anderem Lieder von Schumann, Strauss, Beethoven und Chopin zu hören. Am Freitag zogen italienische Liebeslieder sowie ausdrucksstarke Volksmusik die Zuhörer an, beim musikalischen Frühschoppen am Sonntag bliesen "Blechreiz" vor malerischer Kulisse.