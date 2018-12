Plan geändert: A 6 bleibt über den Winter einspurig

Fahrbahn in Richtung Heilbronn kann doch nicht geöffnet werden — Verkehr läuft deshalb weiter wie im Moment - vor 28 Minuten

SCHWABACH - Die Fortschritte sind unübersehbar: Die Lärmschutzwälle sind auch im Norden der Autobahn gewachsen, die vielen Brücken erneuert, auch die Fahrbahn in Richtung Heilbronn ist weitgehend asphaltiert. Und doch musste die Autobahndirektion Nordbayern ihre Pläne ändern.

Der Großteil der Fahrbahn Richtung Heilbronn ist asphaltiert. An den Anschlussstellen Roth und Schwabach-West (Bild) laufen die Arbeiten noch. Anders als geplant bleibt die Verkehrsführung auch über den Winter so wie bisher auf nur einer Spur. Ursprünglich sollten beide Fahrspuren geöffnet werden. Das ist aber wegen Verzögerungen bei der Eisenbahnbahnbrücke in der Walpersdorfer Straße nicht möglich. © Foto: Wilhelm



Eigentlich sollten ab Dezember für die Wintermonate beide Fahrbahnen der A6 wieder befahrbar sein: eine in Richtung Nürnberg und auch die andere in Richtung Heilbronn. So war es noch Ende Mai angekündigt (wir berichteten). Das hätte die Verkehrssituation mit den häufigen Staus im Baustellenbereich deutlich entkrampft. Doch daraus wird nichts.

"Es gibt keine Verkehrsumlegung", erklärt Streckenbauleiter Franz-Georg Kratzer von der Autobahndirektion Nordbayern. "Die Verkehrsführung bleibt wie sie ist." Also müssen sich die Autofahrer in beiden Richtungen auch über den Winter die Fahrbahn teilen, die eigentlich nur für Richtung Nürnberg gedacht ist.

Problem "Sperrpausen"

Der Grund liegt nicht etwa bei den Firmen, fügt Kratzer ausdrücklich hinzu. Vielmehr bereitet die Autobahnbrücke über die Eisenbahn in der Walpersdorfer Straße Kopfzerbrechen. Ein Teil ist bereits erneuert. Doch dann sind Abstimmungsporbleme mit der Bahn aufgetreten.

Das Zauberwort heißt "Sperrpausen". Das bedeutet: Während der weiteren Arbeiten an der Brücke muss aus Sicherheitsgründen der Bahnverkehr auf der Strecke Nürnberg-Treuchtlingen pausieren. Das klingt einfach, hat aber komplizierte Folgen für den Zugverkehr insgesamt.

"Für die Beantragung von Zugpausen gibt es einen Riesenvorlauf", erklärte Reinhard Pirner, Präsident der Autobahndirektion Nordbayern, im September gegenüber den Nürnberger Nachrichten. Die Folge: Der zweite Teil der Brücke kann erst im kommenden Jahr abgerissen und erneuert werden. Diese Verzögerung beim Brückenbau habe wiederum Auswirkungen auf die Fahrbahn, erklärt Kratzer.

Die weitere Planung: Gearbeitet wird voraussichtlich bis kurz vor Weihnachten. Bis dahin sollen auch die restlichen Aspahltierungsarbeiten an den Anschlussstellen Roth und Schwabach-West fertig sein.

Verkehr Richtung Heilbronn

Ende Februar oder Anfang März wird dann der gesamte Verkehr auf die Fahrbahn Richtung Heilbronn verlagert. In Richtung Nürnberg werden die Brücken an der Walpersdorfer Straße und in Schwabach-West fertig erneuert.

Beide Fahrbahnen bekommen zum Schluss noch den sogenannten "Flüsterasphalt". "Ende 2019 wird der Verkehr wie geplant auf beiden Fahrbahnen laufen", versichert Kratzer. Allerdings sei nicht völlig auszuschließen, dass einige Restarbeiten erst 2020 ausgeführt werden können.

Ebenfalls fertiggestellt werden soll der Lärmschutz an beiden Seiten der Autobahn.

