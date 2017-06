Polizei: Blitzer machten reiche Beute

WENDELSTEIN/ABENBERG - Temposünder im Visier: In den zurück liegenden Tagen hat die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei gingen den Beamten auch "dicke Fische" ins Radar-Netz.

Dieses Gerät ist unbestechlich. Einige Autofahrer waren bei den Kontrollen deutlich zu schnell. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



In Großschwarzenlohe mussten an Fronleichnam von 48 kontrollierten Fahrzeugführern vier wegen Geschwindigkeitsverstößen beanstandet werden. Der "Spitzenreiter" wurde mit stattlichen 77 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderdatei. Fahrzeugmängel und die Fahrtüchtigkeit der kontrollierten Verkehrsteilnehmer waren nicht zu beanstanden.

150 statt 100

Auf der Bundesstraße 466 bei Abenberg überwachte die Polizei am Mittwochnachmittag. Vier von rund 3500 Gemessenen hatten es so eilig, dass ihnen demnächst neben Bußgeld und Punkteeintrag in Flensburg auch ein vorübergehendes Fahrverbot ins Haus stehen dürfte. Die Spitzenreiter waren bei erlaubten 100 km/h mit über 150 "Sachen" an der Messstelle vorbeigerauscht.

Ansonsten war das Kontrollergebnis aber aus Sicht der Verkehrssicherheit keineswegs extrem negativ, wie es die vier Spitzenreiter vermuten ließen. Insgesamt gab es rund 150 Beanstandungen, wovon gut 100 wegen moderater Temposünden auffielen.

