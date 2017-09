Polizei nimmt Autodieb nach Verfolgungsjagd in Rednitzhembach fest

Straßensperren umfahren - Hubschrauber im Einsatz - vor 12 Minuten

BÜCHENBACH/REDNITZHEMBACH - In der Nacht auf Montag haben Unbekannte gegen 1.30 Uhr in Büchenbach ein Auto geklaut. Ein Täter konnte festgenommen werden, nachdem die Polizei den Wagen mit zahlreichen Streifen und einem Hubschrauber in Rednitzhembach lokalisiert hatte.

Der Fahrzeugbesitzer erwachte, als er das Starten des Motors seines Fahrzeugs hörte. Als er zwei Männer bemerkte, die gerade im Begriff waren, mit seinem Audi SQ5 aus dem davonzufahren, verständigte er die Polizei. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung auch unter Einbeziehung von Streifen umliegender Dienststellen und des Polizeihubschraubers wurde der Pkw in Rednitzhembach entdeckt.

Nachdem die Täter zunächst einige Straßensperren umfahren hatten, ließen diese den Wagen schließlich im Stadtgebiet stehen und flüchteten zu Fuß. Einer der mutmaßlichen Pkw-Diebe, ein 20-Jähriger, konnte durch die eingesetzten Polizeistreifen festgenommen werden. Der Mann wird nun einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

