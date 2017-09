Polizei schnappt betrunkenen Fahrraddieb in Schwabach

21- Jähriger saß mit fast zwei Promille noch fest im Sattel - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Mit fast zwei Promille im Blut hat ein junger Mann in Schwabach am frühen Samstagmorgen ein Fahrrad am Bahnhof geklaut. Er saß zwar fest im Sattel, kam aber trotzdem nicht weit.

Zwei aufmerksame Passanten beobachteten den Mann am Schwabacher Bahnhof, als er bei den Fahrradständer an mehreren abgestellten Rädern rüttelte und letztendlich mit einem davon fuhr. Die Zeugen verständigten sofort die Polizei, sodass die Beamten den Dieb noch in Bahnhofsnähe stellen konnten.

Bei dem Mann handelte es sich um einen 21-Jährigen, der laut Polizei deutlich nach Alkohol roch. Ein Test brachte Gewissheit: Der Langfinger hatte einen Promillewert von 1,96. Weil er betrunken mit einem Fahrrad, das noch dazu gestohlen war, am öffentlichen Verkehr teilnahm, erwarten den 21-Jährigen nun zwei Strafanzeigen - wegen Diebstahls und Trunkenheit.

