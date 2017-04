Polizei stellt Machete in Schwabacher Skate-Park sicher

Verfahren gegen 28-Jährigen wegen Verstoßes gegen Waffengesetz - vor 2 Stunden

SCHWABACH - Am Freitag kontrollierten Polizeibeamte eine Gruppe von Personen am Skate-Park in der Eilgutstraße in Schwabach - und machten einen erstaunlichen Fund.

Ein 28-jähriger Schwabacher führte tatsächlich eine Machete mit sich. Diese wurde von der Polizei sichergestellt. Gegen den jungen Mann wurde nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

st