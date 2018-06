Public Viewing in Schwabach: Leinwände werden abgebaut

Ohne Deutschland lohnt es sich nicht - Döllinger hält durch - vor 16 Minuten

SCHWABACH/ROHR - Mit dem Ausscheiden der deutschen Elf enden auch fast alle Public-Viewing-Veranstaltungen. Einzige Ausnahme: Der Biergarten Döllinger in Schaftnach lässt seine zwei mal drei Meter große Leinwand aufgebaut. "Wir zeigen alle Spiele", so Klaus Döllinger.

An der Angerstraße lohnt sich der Aufwand nicht für Spiele ohne deutsche Beteiligung. © Robert Schmitt



Die größte Veranstaltung war das Kia-Event in der Angerstraße. Rund 2300 Besucher erlitten die Niederlage gegen Südkorea mit. Nun aber wird abgebaut. Zu Spielen anderer Teams würden kaum Leute kommen. "Deshalb wäre der Aufwand viel, viel zu groß", sagt Christian Kriegmeir vom Mitveranstalter Casa Fontana.

Jeweils rund 200 Besucher waren es beim TSV Rohr, berichtet Günther Gehring. "Schade, dass es vorbei ist."

"Am Mittwoch hatten wir rund 300 Gäste. Es war schon schön", sagt Olli Hörauf vom Biergarten am Park. Bis auf das Spiel natürlich. Er baut nun die Leinwand ab, immerhin läuft noch der Fernseher. Rund 200 Fans waren im Burgersgarten. Mit dem Frust begann die Flucht. "Kurz nach Spielschluss waren es nur noch fünf", erzählt Holger Stark. "Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Biergarten so schnell leert."

gw