Raiffeisenbank Roth-Schwabach will fusionieren

Roth-Schwabach und Altdorf-Feucht peilen gemeinsame Zukunft an - 20.12.2016 15:38 Uhr

SCHWABACH - Die Raiffeisenbanken Roth-Schwabach und Altdorf-Feucht wollen zum 1. Januar 2018 fusionieren.

Die Raiffeisenbank Roth-Schwabach möchte bis 2018 mit der Raiffeisenbank Altdorf-Feucht fusionieren. © Günther Wilhelm



Auf Vorstandsebene sei man sich bereits einig, zustimmen müssen noch Gremien wie die Vertreterversammlung beider Banken. Jeweils eine Dreiviertel-Mehrheit ist dort erforderlich. Vermutlich im Mai oder Juni kommenden Jahres sollen die Versammlungen stattfinden.

„Nach den bisherigen Kontakten habe ich aber ein gutes Gefühl“, so Carsten Krauß, Vorstandschef der Raiffeisenbank Roth-Schwabach im Gespräch mit dem Schwabacher Tagblatt. Allerdings, so räumt er ein, sei bis dahin noch ein gerüttelt Maß an Vorbereitungsarbeit zu leisten. Dazu gehört auch ein überzeugendes und tragfähiges Konzept, um jeweils die deutliche Mehrheit der Genossen zur entsprechenden Stimmabgabe zu bewegen. Erst dann kann nämlich der Fusionsvertrag unterzeichnet werden.

Durch die angepeilte Fusion von Roth-Schwabach und Altdorf-Feucht werde die strategische Position der jetzt eigenständigen Geldhäuser erheblich verbessert: „Das kann was richtig Gutes werden“, zumal zwei ertragsstarke mittelfränkische Banken ihre Zukunft gemeinsam planten. Der Vorstandsvorsitzende verspricht, dass eine Fusion mit Blick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozialverträglich über die Bühne gehen werde.

Ähnlich aufgestellt

Die Raiffeisenbank Roth-Schwabach hat aktuell eine Bilanzsumme von rund 870 Millionen Euro, Altdorf-Feucht 471. Zusammen errechnen sich dann 1,341 Milliarden. 150 Vollzeitstellen hat Roth-Schwabach, ebenso zehn Geschäftsstellen und vier SB-Stellen in ihrem Bereich. Über 91 Vollzeitstellen, sieben Geschäftsstellen und vier SB-Stellen verfügt Altdorf-Feucht.

Beide Geldhäuser gelten unter den Genossenschaftsbanken als kerngesund, sind ähnlich aufgestellt, stehen vor gleichen Herausforderungen und gehen bei einer Fusion von guten Synergie-Effekten aus, heißt es in einer Presseinformation.

Bevor Verhandlungen mit Altdorf-Feucht aufgenommen wurden, hat es bereits Gespräche mit den selbstständigen Raiffeisenbanken Rothsee und Greding-Thalmässing im Landkreis gegeben. Doch hieraus habe man keine Perspektiven für eine Fusion gewinnen können. Der Raum Wendelstein ist Geschäftsgebiet der Raiffeisenbank Nürnberg.

Jürgen Karg

