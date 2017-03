Rallye Dresden-Banjul mit Schwabacher Beteiligung

7500 Kilometer mit einem alten Volvo namens Ole - 14.03.2017 05:58 Uhr

SCHWABACH/GIBRALTAR - 7500 Kilometer, sieben Länder, 20 Tage im Auto: Die Rallye Dresden-Dakar-Banjul ist ein echtes Abenteuer. Paul Hopperdietzel aus Schwabach ist mit dabei.

Ole, der alte Volvo, der bisher eher die Fjorde Schwedens gewohnt war, blickt über die marokkanische Atlantikküste. © Foto: oh



Der 24-jährige Hopperdietzel studiert an der Universität Leipzig Bauingenieurwesen – gemeinsam mit Kommilitone Michel Boll (25). Die beiden schreiben derzeit allerdings keine Hausarbeiten, sie fahren mit einem alten Volvo namens Ole durch die Sahara. Das Tagblatt telefonierte mit Hopperdietzel kurz vor der Überfahrt nach Afrika, nahe Gibraltar.

"Die gefährlichsten Länder haben wir hinter uns", berichtet Hopperdietzel und meint das nur halb im Spaß. Denn in Südfrankreich und Spanien treiben Straßenräuber ihr Unwesen. Einem anderen Rallye-Teilnehmer sei an einer Tankstelle die Heckscheibe eingeschlagen worden. Da die Diebe auch wichtige Medikamente mitgehen ließen, die unterwegs nicht zu bekommen sind, habe der Fahrer die Rallye abbrechen müssen, erzählt Hopperdietzel.

Michel Boll (links) und Paul Hopperdietzel in Marrakesch, wo sie einen Zwischenhalt einlegten, um sich die Stadt anzusehen. © Foto: oh



Boll und Hopperdietzel hatten Glück und blieben bisher von Überfällen verschont. Allerdings tropfte der Vergaser – die beiden haben ihn provisorisch mit Dichtmasse geflickt und hoffen, dass er die restliche Strecke hält.

Autos werden versteigert

Seit 3. März sind sie unterwegs. Die Rallye dient einem guten Zweck: In Banjul, der Hauptstadt des westafrikanischen Staats Gambia, werden die Autos versteigert, die die 7500 Kilometer überstanden haben. Auch ein Volvo mit 350 000 Kilometern auf dem Buckel hat in Afrika noch seinen Wert. So kommt bei der Versteigerung einiges zusammen, schließlich sind insgesamt über 50 Autos unterwegs.

Das Geld geht direkt an die Dresden-Banjul-Organisation vor Ort. Mit den Erlösen der Rallye hat die Organisation bereits vier Schulen, ein Health-Center, eine Kfz-Ausbildungswerkstatt und viele nachhaltige Projekte in Gambia auf die Beine gestellt und finanziert. Auch Papier und Stifte für afrikanische Kinder haben Hopperdietzel und Boll an Bord.

"Der Atlantik ist warm"

"Jetzt wird’s spannend", freut sich Hopperdietzel. Afrikanische Sandpisten sind etwas ganz anderes als europäische Autobahnen. "Jetzt kommt das große Abenteuer." Auf Facebook informieren die beiden Rallye-Fahrer regelmäßig über ihre Etappen. "Der Atlantik ist hier in der Nähe Laayounes schon erstaunlich warm", ist dort etwa zu lesen. Weiter soll die Reise durch Mauretanien und den Senegal bis nach Gambia gehen, wo die Ankunft für den 20. März geplant ist. Drei Tage später ist die Versteigerung und dann geht’s mit dem Flieger zurück nach Deutschland.

Mit den Vorbereitungen haben Hopperdietzel und Boll bereits im November begonnen. "200 Arbeitsstunden haben wir sicher reingesteckt", schätzt Hopperdietzel. Schließlich musste der Volvo durch den Tüv gebracht werden. Den Namen Ole hat das Auto von seinem Vorbesitzer, einem Schweden. Er überließ seinen Wagen den beiden Studenten für einen symbolischen Kasten Bier. Ersatzteile, Benzinkanister, Werkzeug und Reparaturanleitungen wurden nach und nach als Spenden gesammelt. Ein Arbeitsaufwand, der "nur als Student" zu schaffen ist, wie Hopperdietzel betont.

Apropos Student, leidet die Uni? "Nein, ich habe bereits alle Module abgeschlossen, es fehlt nur noch die Masterarbeit", sagt Hopperdietzel. Die schreibt er, wenn er wieder zurück ist – vom großen Abenteuer.

THOMAS CORRELL