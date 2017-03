Randale an Pferdeanhänger und geklautes Kinderrad

Fiese Diebe unterwegs in Schwabach und Büchenbach - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Bei diesen drei Polizeimeldungen kann man sich nur am Kopf kratzen. Ein Pferdeanhänger wurde beschädigt und der Inhalt auf der Straße verteilt. Außerdem klauten Unbekannte ein Kinderfahrrad in Schwabach und eine im Boden verankerte Metallstange beim Skate-Park in Büchenbach.

Im Laufe des Freitagvormittag wurde ein geparkter Pferdeanhänger auf dem Parkplatz beim Markgrafensaal beschädigt. Der Anhänger wurde von einer unbekannten Person geöffnet und dessen Inhalt auf dem Parkplatz verteilt. Weiterhin wurden die Kabel der Rückleuchten durchgeschnitten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Wer dazu Beobachtungen gemacht haben sollte, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Schwabach zu wenden.

Kinderfahrrad gestohlen

Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Samstag entwendete ein bisher unbekannter Täter ein Kindermountainbike der Marke "X-Tract". Der Rahmen ist schwarz und pink lackiert. Das entwendete Fahrrad, das zum Tatzeitpunkt auf dem Grundstück der Geschädigten in der Wolfsgrubengasse abgestellt war, besitzt einen Zeitwert von etwa 300 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Dieb auf der Skateranlage

Vermutlich am vergangenen Wochenende haben bislang Unbekannte von der Skateranlage im Hans-Lederer-Weg eine am Boden verankerte Rundeisenstange zum Entlanggleiten für Skateboards abgeschraubt und entwendet. Der Wert der Stange dürfte bei rund 250 Euro liegen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder wer weiß, wo sich die Stange jetzt befindet, sollte sich mit der Polizeiinspektion in Roth in Verbindung setzen.

