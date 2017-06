Raritäten auf Rädern beim Altmühltal Classic Sprint

130 Fahrzeuge touren nächstes Wochenende durch die Region - vor 57 Minuten

SCHWABACH - Am 9. Juni startet die diesjährige Ausgabe des Altmühltal Classic Sprint. Fast 130 Teams stehen auf der Nennliste und mit ihnen richtig seltene und aufregende Fahrzeuge: Der älteste ist ein Bugatti T35 von 1926, mit 150 PS damals ungekrönter König der Rennstrecken. Und ein Ferrari 500 Mondial, Rennwagenikone aus den Fünfzigern, zählt auch international zu den absoluten Raritäten.

Liebevoll gehegt und gepflegt von ihren Besitzern werden die Oldtimer, die vom 9. bis 11. Juni durch die Lande touren. Der Altmühltal Classic Sprint ist angesagt. © Foto: oh



Erste Etappe der Oldtimerrallye ist am Abend des 9. Juni die traditionelle Prolog-Runde, die in diesem Jahr durch den Landkreis Fürth führt. Gestartet wird um 18 Uhr vor der VR Bank im Nürnberger Tullnaupark, wo auch die erste Samstag-Etappe beginnen wird. Das Starterfeld verlässt den Tullnaupark um neun Uhr und fährt Richtung Südwesten über Worzeldorf nach Schwabach.

In der Goldschlägerstadt fahren die Teilnehmer durch die Hardenberg- und Fürther Straße und dann weiter über die Penzendorfer- und Ludwigstraße auf den Königsplatz (Ankunft am Samstag gegen 9.30 Uhr), wo Carola Lubowski von der Werbe- und Stadtgemeinschaft Schwabach Teams und Fahrzeuge vorstellt. Anschließend geht es weiter über Kottensdorf, Weißenbronn und Watzendorf Richtung Neuendettelsau. Die Tagesetappen enden am Spätnachmittag in Weißenburg.

Durch Schwanstetten

Am Sonntag, 11. Juni, geht es wieder zurück in Richtung Nürnberg, und auch da streift die Rallye noch einmal die Region. Vor der Firma Luxhaus in Georgensgmünd wird um 10.15 Uhr der "Car and Style Award" verliehen. Auf dem Rother Kugelbühlplatz wird die Karawane um 11.15 Uhr erwartet, auch Schwand und Leerstetten werden auf dem Rückweg nach Nürnberg noch passiert.

Neben den eingangs erwähnten Raritäten sind auch jede Menge ehemalige Alltagsfahrzeuge – und damit jede Menge Kindheitserinnerungen – am Start. Wer sich also über VW Käfer, Fiat 850 und Ford Escort ebenso freuen kann wie über Vorkriegsfahrzeuge oder ultraseltene Jaguars, ist bei dieser Veranstaltung "Von Freunden für Freunde" genau richtig. "Am besten bringen Sie selber Ihre alten Schätzchen mit, wenn Sie uns am Wegesrand zuwinken", ermuntert Veranstalter Uwe Wießmath alle potenziellen Zuschauer zum Mitmachen.

Für eine problemlose Anfahrt haben die Organisatoren ebenfalls gesorgt: Auf www.classic-sprint.de/2017-streckenzeiten finden alle Interessenten interaktive Google-Karten über die einzelnen Abschnitte einschließlich Streckenführung.

st