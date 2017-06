Rattengift: Hund verendete qualvoll

Schwabach: Dackelmischling konnte nicht mehr gerettet werden - vor 38 Minuten

SCHWABACH - Unbekannte haben in der Altstadt Gift ausgelegt. Einem Hund wurde das zum Verhängnis.

Wie erst jetzt gemeldet wurde, hat ein Dackelmischling bereits letztes Wochenende in der Schwabacher Altstadt etwas von der Straße gefressen und danach Vergiftungserscheinungen gezeigt. Ein Tierarzt konnte den Vierbeiner nicht mehr retten.

Der Hund hatte möglicherweise Rattengift aufgenommen, das in der Nähe Parkplatz "Alte Feuerwehr" ausgelegt war. Hinweise an die Polizei in Schwabach unter Telefon (09122) 9270.