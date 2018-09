Rauchentwicklung: Alarm in Schwabacher Gewerbegebiet

SCHWABACH - Aufregung im Schwabacher Gewerbegebiet Falbenholz: Aufgrund einer Rauchgasentwicklung wurde am Sonntagabend das Gebiet rund um den Kiefernschlag deshalb weiträumig abgesperrt.

Am Sonntag, gegen 20.30 Uhr, wurde in einer Firma im Gewerbegebiet Schwabach der Rauchmelder ausgelöst. In dem sogenannten Galvanikbetrieb schaltete sich daraufhin die Absauganlage ab. Dabei kam es zu einer Rauchgasentwicklung.

Die Feuerwehr Schwabach sperrte mit Unterstützung der Polizei die Örtlichkeit vorsichtshalber weiträumig ab. Ein Gefahrguttrupp konnte nach Messungen im Gebäude aber Entwarnung geben. Es entstanden keine giftigen Dämpfe. Keiner der anwesenden Arbeiter wurde verletzt. Außerdem entstand kein Sachschaden. Anwohner waren zu keiner Zeit gefährdet.

