Rednitzhembach: Einbrecher räumen Spielhalle aus

Unbekannte erbeuten hohe Summe Bargeld - Hubschraubereinsatz erfolglos - vor 1 Stunde

REDNITZHEMBACH - In der Nacht zum Sonntag brachen bislang Unbekannte in eine Spielhalle in Rednitzhembach (Landkreis Roth) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 4 und 7.45 Uhr drangen die Täter in das Spielcasino in der Penzendorfer Straße ein. Sie gingen alle Geldspielautomaten sowie den Tresor an und entwendeten eine hohe Summe an Bargeld. Auch der Sachschaden, den sie anrichteten, ist enorm.

Ein aufmerksamer Zeuge, der den Einbruch zufällig bemerkte, verständigte sofort die Polizei. Er konnte zwei maskierte Personen erkennen, die in Richtung des angrenzenden Waldstückes flüchteten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung, bei der ein Diensthund sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, blieb allerdings erfolglos.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte Spuren. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen, sich unter Tel. (0911) 21 12 33 33 zu melden.

