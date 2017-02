Rednitzhembacher Hexenfasching: Sexy und stylish

Viele mussten wegen des vollen Hauses vor der Tür bleiben - vor 1 Stunde

REDNITZHEMBACH - Eigentlich müsste die Horst-Distler-Halle in Rednitzhembach dreimal so groß sein. Zumindest wenn die Hembacher Hexen ihren Faschingsball feiern, denn die Nachfrage nach Karten überstieg auch in diesem Jahr bei weitem das Platzangebot.

So sehen sie aus, die „Hembacher Hexen“, deren Ball ganz weit oben in der Gunst der Faschingsfreunde angesiedelt ist. Die Nachfrage nach Karten ist riesig.



So sehen sie aus, die „Hembacher Hexen“, deren Ball ganz weit oben in der Gunst der Faschingsfreunde angesiedelt ist. Die Nachfrage nach Karten ist riesig.



So fühlten sich die über 350 Gäste wahlweise als Glückspilze oder VIPs, wenn sie eine der begehrten Karten erhalten hatten.

Erwartungsgemäß ließen sich die Hexen und auch deren Männer für den Faschingsball wieder einiges einfallen. Nachdem der Abend offiziell von den Oberhexen Brigitte Purucker und Anke Fröbel eröffnet worden war, dauerte es nur Augenblicke, bis die Tanzfläche restlos gefüllt war. Bereits während der "Aufwärm-Phase" heizte DJ und Moderator Jürgen Ochsenreither wieder mächtig ein.

Schon vor dem ersten Auftritt der Hexen, die als Disco-Formation zu "Footloose" tanzten und zwei tolle Showtänze auf das eigens verlegte Parkett zauberten, war die Stimmung am Kochen. Dabei gab es nicht nur klassische Faschingslieder, sondern eine Mischung aus Oldies, Charts und Partykrachern der letzten 30 Jahre zu hören.

Goldketten und Jogginganzüge

Nachdem gegen 21.30 Uhr die Bar eröffnet worden war, gab es im zweiten Teil des Abends den lange herbeigesehnten Auftritt der "Hexen-Männer", die seit einigen Jahren als "Hopfenballerinas" für Schlagzeilen sorgen, zu erleben.

Professionell verkleidet als Goldkettenträger in stylischen Jogginganzügen, zeigten die Herren der Schöpfung, wozu übergewichtige Männer im besten Alter (noch) fähig sind. Wobei DJ Ochsenreither noch die Frage stellte: "Woran erkennt man einen Mann im besten Alter?" Er gab auch gleich die Antwort: "Einen Mann im besten Alter erkennt man daran, dass er sein Jagdrevier vergrößert, obwohl die Munition immer weniger wird."

Show-Dance des TSV

Als Überraschungsgäste traten kurz vor Mitternacht noch die Mädels der Show-Dance-Formation des TSV Wendelstein mit einem sexy Burlesque-Tanz auf und verzückten vor allem das männliche Publikum.

Nach entsprechenden Zugaben wurde bis zum frühen Morgen gefeiert, und die Rednitzhembacher haben wieder gezeigt, wo sich der wahre "Hexenkessel" befindet.

Viele sind bereits auf 2018 gespannt, denn dann feiern die Hembacher Hexen ihr 30-jähriges Jubiläum.

st