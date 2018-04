Rednitzhembacher reisen nach Bardolino

Im Herbst für vier Tage in den Partnerort - Schon jetzt Anmeldungen möglich - vor 4 Minuten

REDNITZHEMBACH - Seit die Partnerschaft zwischen Rednitzhembach und Bardolino am Gardasee besteht, fanden "Bürgerreisen" in die durch ihren Weinanbau bekannte Gemeinde statt.

Abendstimmung im Hafen von Bardolino. © Foto: Gemeinde Rednitzhembach



"Buongiorno Bardolino!" heißt es abermals im Oktober. Die 5. Bürgerreise führt wiederum Norbert Katheder vom gleichnamigen Schwabacher Reisebüro durch.

Am Donnerstag, 11. Oktober, ist Anreise nach Bardolino zum Hotel Capri, das sich nur wenige Schritte von der Altstadt/vom See befindet. Bereits am Ankunftstag findet der Empfang im Rathaus von Bardolino statt.

Ausflug nach Sirmione

Der Ganztagesausflug am Freitag führt zuerst nach Sirmione, eine bezaubernde Halbinsel auf der Südseite des Gardasees. Erste Eindrücke erhält man durch einen Bummel durch die Gassen des romantischen Städtchens. Zudem steht die Besichtigung der Skaligerburg auf dem Programm. Im Anschluss geht die Fahrt weiter nach Peschierea. Die malerische Altstadt der Festungsstadt lädt zum Schlendern ein.

Weiter geht die Fahrt nach Manerba, das auf einem Felsplateau über dem Gardasee liegt. Unterhalb des Felsens warten herrliche Buchten sowie eine schmale Halbinsel, von der man zu Fuß (nur bei niedrigem Wasserstand) die kleine Insel San Biagio erreichen kann, ein wahres Paradies der Natur.

Die Rückfahrt nach Bardolino erfolgt dann am späten Nachmittag.

Am Samstag steht der Ausflug nach Vicenza (Entfernung etwa 90 Kilometer) auf dem Programm. Dort steht der Besuch des imposanten Teatro Olimpico an. Anschließend vermittelt eine etwa zweistündige Führung durch Vicenza Wissenswertes.

Danach erfolgt die Weiterfahrt nach Padua (rund 50 Kilometer). Auch hier bringt eine zweistündige Stadtführung den Besuchern die Stadt näher. Im Anschluss ist Zeit zur freien Verfügung.

Weinprobe

Ein schöner Abschluss des Tages wird auf der Rückfahrt nach Bardolino die Weinprobe auf dem Weingut "Tre Colline" (inklusive Snacks) sein.

Am Sonntag, 14. Oktober, wird nach dem Frühstück die Rückfahrt angetreten. Auf dieser wird in Malcesine ein Stopp eingelegt. Eingebettet zwischen Gardasee und Monte Baldo ist dieser malerische Ort umgeben von Zypressen, Oliven- und Oleanderbäumen. Über den Dächern der Altstadt erhebt sich die imposante Scaligerburg.

Gegen Mittag wird dann die Rückfahrt nach Rednitzhembach angetreten. Ankunft hier ist etwa um 20 Uhr.

Die Fahrt nach Bardolino findet unter der Reiseleitung von Robert Gödel, Mitglied im Gemeinderat und Bardolino-Beirat von Rednitzhembach, statt.

Information/Anmeldung: "Reiseprofis by Norbert Katheder", Bahnhofstraße 9, Schwabach, Telefon (0 91 22) 18 71 40.