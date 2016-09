Der „Ernst des Lebens“ kann auch Spaß machen: Reich beschenkt wurden zum Beginn des neuen Schuljahres die Erstklässler in Schwabach. An der Christian-Maar-Schule verteilte der ADAC beispielsweise leuchtfarbige Warnwesten; am Sonderpädagogischen Förderzentrum gab es neonbunte Halstücher von der Sparkasse. Verkehrssicherheit wird gerade in den ersten Schulwochen ganz groß geschrieben.