Reichelsdorfer Keller: Auftakt zur wohl letzten Saison

Mittwochabendrennen starten - Abriss der Traditionsstrecke ist geplant - vor 1 Stunde

REICHELSDORFER KELLER - Die leichten bunten Rennmaschinen sind blitzblank geputzt, die Reifen prall gefüllt und die Ketten gut geölt, wenn am morgigen Mittwoch – 17. Mai – auf der Radrennbahn am Reichelsdorfer Keller der Startschuss zur diesjährigen Bahnsaison fällt. Rund 100 Radsportler aus zahlreichen bayerischen Vereinen starten ab 18 Uhr bei den traditionellen Mittwochabendrennen.

Davon kann man beim „Verein-Sportplatz“, der die in zwischen altehrwürdige Piste im Jahr 1903 hat erbauen lassen und seitdem verwaltet, nur träumen: Zuschauermassen, wie auf dem Foto aus den 1930-er Jahren, wird man am Reichelsdorfer Keller wohl nie mehr erleben. © Archiv: Marr



Davon kann man beim „Verein-Sportplatz“, der die in zwischen altehrwürdige Piste im Jahr 1903 hat erbauen lassen und seitdem verwaltet, nur träumen: Zuschauermassen, wie auf dem Foto aus den 1930-er Jahren, wird man am Reichelsdorfer Keller wohl nie mehr erleben. Foto: Archiv: Marr



Bis zum 27. September kämpfen ehrgeizige Neulinge, vielseitige Allrounder und routinierte Bahnspezialisten jeden Mittwoch um Wertungspunkte für den "Radsport-Duschl-Cup" und Bayerns beste Steher um den "Schwarz-Metall-Cup". Heuer wahrscheinlich zum letzten Mal, nachdem der Verkauf des Bahngeländes und der Abriss der traditionsreichen 400-Meter-Piste nach dem Ende dieser Saison geplant ist. Unter den drei noch vorhandenen bayerischen Radrennbahnen in Augsburg, Nürnberg und Niederpöring erfreut sich die inzwischen 114 Jahre alte Betonpiste "am Keller" trotz ihres maroden Zustandes bei den Radsportlern der Region und ihren treuen Fans noch immer großer Beliebtheit.

Ab Mittwoch donnern wieder die Motore über die traditionsreiche 400m-Zementpiste – wahrscheinlich heuer leider zum letzten Mal. © Archiv: Manfred Marr



Ab Mittwoch donnern wieder die Motore über die traditionsreiche 400m-Zementpiste – wahrscheinlich heuer leider zum letzten Mal. Foto: Archiv: Manfred Marr



"Die Resonanz bei den nordbayerischen Radsportvereinen ist nach wie vor gut", sagt Mittelfrankens Bahnfachwart Frank Schwarz vom RC Wendelstein, der in enger Zusammenarbeit mit dem Sportleiter Bernhard Wächter ein umfangreiches Programm für sämtliche Klassen vorbereitet hat. "Wir kommen mit unseren jungen Sportlern immer wieder gerne nach Nürnberg zu den Abendrennen, die eine ideale Ergänzung unseres Trainingsprogramms ist", sagen die Trainer und Betreuer aus Ansbach, Herzogenaurach, Strullendorf, Weißenburg und Lauf.

Beste Basis für Nachwuchs

"Für die Nachwuchsarbeit des RC Herpersdorf, des RC Wendelstein und des RV Union 1886 Nürnberg sind die Rennen am Keller noch immer die beste Basis", erklärt Frank Schwarz, der sich zusammen mit dem Schwabacher Ex-Stehermeister Mario Vonhof "am Keller" vor allem um die jüngsten Radsportler kümmern wird, die bereits ab 17.30 Uhr ihre ersten Runden drehen. "Dabei sind auch radsportbegeisterte Jugendliche, die noch keinen Verein angehören mit jeder beliebigen Radart für Testfahrten herzlich willkommen", betont Schwarz.

Von 18.40 Uhr bis 20 Uhr starten Schüler, Jugendfahrer, Junioren und Amaeure in den olympischen Bahndisziplinen. "Wir wollen dabei das Programm so abwechslungsreich wie möglich gestalten", verspricht Frank Schwarz. Ab 20.10 Uhr donnern jeden Mittwochabend die Motore der Schrittmacher über die Piste. Beim Kampf um den "Schwarz-Metall-Cup" bereiten sich die Steher in einem 30-Kilometer-Lauf auf die fünf großen Renntage dieser Saison vor.

Nach der Bayerischen Stehermeisterschaft am 27. Mai und dem "Preis der Sparkasse" (21. Juni) ist die Deutsche Stehermeisterschaft (7. und 8. Juli) der absolute Saisonhöhepunkt für die fränkischen Steherfans. Zwei weitere große Steher-Renntage sind am 26. August und 24. September geplant.

MANFRED MARR