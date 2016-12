Richtfest beim neuen Seniorenzentrum in Wendelstein

Der knapp 15 Millionen teure Bau ist schon weit gediehen - 16.12.2016 05:53 Uhr

WENDELSTEIN - Am Seniorenzentrum Wendelstein wurde Richtfest gefeiert. Der Rohbau einschließlich Dachstuhl ist fertiggestellt.

Auf dem Seniorenzentrum ist schon das Dach drauf. Die Seniorenwohnungen im hinteren Teil des Grundstücks sind noch nicht ganz so weit. © Foto: Hess



Auf dem Seniorenzentrum ist schon das Dach drauf. Die Seniorenwohnungen im hinteren Teil des Grundstücks sind noch nicht ganz so weit. Foto: Foto: Hess



Es geht schnell voran auf der Großbaustelle am hinteren Kreisverkehr im Kohlschlag/Sperbersloher Straße. Am 4. Juli wurde der erste Spatenstich ausgeführt. Das Richtfest war nur fünf Monate und zehn Tage danach.

Bilderstrecke zum Thema Seniorenzentrum Wendelstein: So laufen die Arbeiten Beim Richtfest konnte man den Fortgang der Arbeiten am neuen Seniorenzentrum in Wendelstein, am Kreisverkehr Kohlschlag/Sperbersloher Straße, begutachten. Im Juli war Spatenstich, Ende 2017/Anfang 2018 soll das Zentrum in Betrieb gehen.



Die Kommune hat im November 2014 für den Bau des Seniorenzentrums die „Markt Wendelstein Immobilien Bau und Service GmbH“ (WIBS GmbH) gegründet. Gemeindekämmerer Stefan Zeltner wurde zum Geschäftsführer und dritter Bürgermeister Willibald Milde zum Generalbevollmächtigten der WIBS bestellt. Projektentwickler ist die Firma CPB, die Planung stammt vom Wendelsteiner Architekturbüro Kollischon.

Pflegeheim und Wohnanlage

Der knapp 15 Millionen Euro teure Bau besteht aus einem Pflegeheim mit 48 Plätzen (die in vier Wohngruppen unterteilt sind), einer Tagespflege, einer Seniorenbegegnungsstätte und einer Wohnanlage mit 50 barrierefreien Wohnungen. Diese Wohnungen sind bereits jetzt ausgebucht. Die WIBS bleibt nach Fertigstellung aller Bauarbeiten des „Betreuten Wohnens“ die Besitzerin der Immobilie und vermietet die Wohnungen in verschiedenen Größen bis zu über 80 Quadratmeter. Während das Pflegeheim schon „unter Dach“ ist, fehlt es beim größten Teil der Seniorenwohnungen im hinteren Teil des Grundstücks noch. Es wird im Lauf der folgenden Woche hergestellt.

Die Diakonie Wendelstein wird das Pflegeheim betreiben. Die Diakonie wird in dem Gebäudekomplex ihren ambulanten Pflegedienst, die Einrichtung „Essen auf Rädern“ und die Verwaltung unterbringen.

Wahrscheinlich 2017/18 fertig

Die Übergabe des Seniorenzentrums an den Diakonieverein soll 2017 erfolgen. Der Diakonieverein wird dann für die komplette Innenausstattung zuständig sein. Der Innenausbau soll bis zum Jahresende 2017 fertig zu sein. Das Seniorenzentrum kann voraussichtlich zum Jahreswechsel 2017/18 in Betrieb gehen.

Nach dem Richtfest werden innen noch einzelne Zwischenmauern eingezogen — wie etwa bei den vier Wohngruppen der stationären Pflege mit jeweils zwölf Bewohnern. Jede der Wohngruppen besteht dabei aus Gemeinschaftsräumen für die Gruppe und jeder Bewohner dort hat sein Einzelzimmer mit Bad.

Letztlich geht der Bau des Seniorenzentrums zurück auf eine Befragung von Wendelsteiner Bürgern die 50 Jahre und älter sind, im Jahr 2011. Das Ergebnis: Etwa 800 ältere Wendelsteiner haben vor, in den nächsten Jahren ihre Häuser zu verlassen, weil ihnen das Leben dort auf Dauer zu anstrengend wird. Letztlich erbrachte diese Befragung also einen immensen Bedarf an seniorengerechten Mietwohnungen.

Am Richtfest nahmen Pfarrer, Planer, Architekten, Gemeinderäte, die Abteilungsleiter der Gemeindeverwaltung und natürlich die Bauarbeiter teil, für die das Fest letztlich ausgerichtet wurde.

Bislang keine Unfälle

WIBS-Generalbevollmächtigter Willibald Milde freute sich in seiner Ansprache über die vorbildliche Baustelle und hob heraus, dass es bislang noch keine Unfälle gegeben hat.

Bürgermeister Werner Langhans betonte, dass es ein leistungsfähiges und zukunftsorientiertes Seniorenzentrum werde.

Rohbaupolier Oliver Günther von der Firma Diringer und Scheidel stand oben auf dem Gerüst und sagte den Richtspruch. Dabei wies er unter anderem darauf hin, dass das Seniorenzentrum nicht unterkellert ist. Nachdem er sein Weinglas vier Mal geleert hatte, warf er es hinunter, wo es zu Bruch ging.

GUNTHER HESS