Um die Macht der Musik ging es in Händels oratorischer Ode mit der am Samstag der "Fränkische Sommer" in der Schwabacher Stadtkirche startete. International gefeierte Solisten sowie der Kammerchor der Universität Erlangen-Nürnberg und Michi Gaiggs Barockorchester L´Orfeo aus Linz stimmten mit opulenter Barockmusik auf die Veranstaltungsreihe ein.

Am Samstag kollidierte in der Schwabacher Bahnhofstraße ein BMW mit einem geparkten Mercedes. Die Fahrzeuginsassen flüchteten von der Unfallstelle, der BMW stand lichterloh in Flammen. Die Polizei konnte die vier Personen, die in dem Fahrzeug gesessen waren, später ausfindig machen und festnehmen. Die Ermittlungen laufen.