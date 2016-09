Rorys Rückkehr und 6000 Euro für warmesSchulessen

Unter dem Motto „Rednitzhembach hilft“ fand am Samstag der zehnte Benefizabend statt — Künstler verzichteten auf Gage - vor 57 Minuten

REDNITZHEMBACH - Ein äußerst unterhaltsamer Abend. Eine große Spende für den guten Zweck. Etwa 6000 Euro Reinerlös waren das Ergebnis einer Benefizveranstaltung am Samstag in Rednitzhembach. Unter dem Motto „Rednitzhembach hilft“ hatte die Gemeinde dafür regionale Künstler verpflichtet, die ohne Honorar aufgetreten sind.

Die Schenkelklopfer: Die Schwabacher „Schnitzerneggl“ sinnierten als drei alte Dame über Modetrends, Reizwäsche und die Wirrungen des Liebeslebens. © Fotos: Robert Schmitt



Wie in jungen Jahren: „Rory der Hexer“ kehrte für „Rednitzhembach hilft“ sogar aus dem Ruhestand zurück.



Rory, der Hexer, die Schnitzerneggl und die Band „3erlei + 1“ standen bei der zehnten Gala dieser Reihe auf der Bühne in der Rednitzhalle. Schirmherrin Marlene Mortler begrüßte über 400 Gäste. „Es ist mir eine besondere Ehre, heute hier zu sein“, sagte die CSU-Bundestagsabgeordnete aus Lauf.

Leo Meisinger, Chef des Rednitzhembacher Jugendorchesters, führte durch das Programm.

Der hohe Betrag geht zunächst an die „Bürgerstiftung Rednitzhembach“, die damit die Essensausgabe an der Grund- und Mittelschule Rednitzhembach unterstützen wird. „Essen für alle“ will es dort ermöglichen, dass auch Kinder ein warmes Mittagessen erhalten, die aus sozialen Gründen sonst keinerlei Verpflegung bekommen würden. „In den jüngst vergangenen Jahren haben wir so die Ausgabe von 1200 Essen ermöglicht“, sagte Bürgermeister Jürgen Spahl.

Sein Stellvertreter Joschi Leisinger stellte die Arbeit der Bürgerstiftung vor, die kürzlich ihren dritten Geburtstag feiern konnte. Ins Leben gerufen worden war sie von der Gemeinde, dem Diakonieverein, der Sparkasse Mittelfranken-Süd und der Raiffeisenbank Roth-Schwabach.

Das Licht der Welt erblickte die Stiftung mit der staatlichen Anerkennung am 9. September 2013. Ihr Zweck ist es, das bürgerschaftliche Engagement in Rednitzhembach auf zahlreichen bedeutsamen Feldern nachhaltig zu entwickeln.

Publikum singt mit

Einen ganz besonderen Programmpunkt bescherte „Rednitzhembach hilft“ seinem Publikum mit Rainer Thiede aus Abenberg. Als „Rory, der Hexer“ war der heute 59-jährige zwei Jahrzehnte lang der Inbegriff des gehobenen Musikhumors der Region, indem er auf weltbekannte Melodien fränkische Texte zuschnitt, die an lockerer Heiterkeit, überraschendem Witz und manchmal auch revolutionärer Hintergründigkeit kaum zu überbieten waren.

Seine Auftritte im Handballerhof des Schwabacher Bürgerfests sind Legende. Thiede hat die Gitarre aber bereits geraume Zeit zur Seite gelegt . Vor knapp zwölf Jahren hat er „Rory“ in den Ruhestand versetzt. Für „Rednitzhembach hilft“ aber hat er seine Klampfe noch einmal ausgepackt und die alten Liedzettel hervorgekramt. Thiede bewies, dass er nichts verlernt hat. Er brachte das äußerst seriöse Publikum zum Mitsingen und Mitklatschen. „Ihr wollt den alten Rory sehen?“, fragte er zum Einstieg. „Das geht nicht, denn der alte Rory, das war der junge“, antwortete er selbst, um dann sofort zu zeigen: Rory ist ganz der Alte geblieben.

Ruhige Balladen

Die Band „Dreierlei plus eins“ musste auf ihren großen Vorredner und Moderator verzichten. Lokalmatador Jörg Deffner war verhindert. Die drei Musiker aber überzeugten restlos. Kathi Wick, Michael Hoerner und Fabian Wick zeigten, wie sehr sie die „Kunst der leisten Töne“ beherrschen. Der Titel ihrer neuen CD nimmt exakt das ins Visier, was das Trio ausmacht: Ruhige Balladen zu erlesener Gitarrenmusik mit unaufdringlichem Bass. Selbst geschrieben und handgemacht trafen die drei voll in die Herzen der Zuhörer.

Kalauer aus Nemetker

Was wäre ein Benefizabend ohne Schenkelklopfer? Die „Schnitzerneggl“ aus Schwabach sind bekannt für kräftige Kalauer. Die „drei alten Männer“ gaben in herrlichem Ungarndeutsch eine Kostprobe ihres neuen Programms, dessen Titel eine gewisse Richtung schon erahnen lässt: „Nackig schaun wir nicht mehr so gut aus“, lautet die Selbsterkenntnis von Hans-Werner Stenger, Willy Büttel und Richard Luxenburger alias Polly, Ferry und Franz. Im zweiten Teil zeigten die drei ihre Wandlungsfähigkeit. Als drei ältere Damen aus Nemetker kommentierten sie eine Modenschau mit Reizwäsche und sinnierten über ihr Liebesleben.

ROBERT SCHMITT