Roth: Abendlicher Flohmarkt in der Schule am Stadtpark

ROTH - Darf man bei einem Anti-Rassismusprojekt Spaß haben? "Natürlich darf man, soll man sogar", fordert Anja Knieling. Als Schulsozialarbeiterin der sonderpädagogisch ausgerichteten "Schule am Stadtpark" in Roth lädt sie die Öffentlichkeit für Freitag, 27. April, zu einem quirligen "Nachtflohmarkt" mit großem Multi-Kulti-Programm in die Brentwoodstraße 37. Motto: "Die Nacht ist bunt". Den ganzen Rummel verdankt die Einrichtung übrigens dem Label "Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage".

Um das Logo „Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage“ behalten zu dürfen, müssen die Einrichtungen, die es tragen, einmal pro Jahr eine passende Aktion ins Leben rufen: Die „Schule am Stadtpark“ lädt am 27. April zum Nachtflohmarkt.



Schwarz-weiß ist es. Seit 2016 hängt das Schild am Eingang der "Schule am Stadtpark". Und es duldet keinen Zweifel: Hier ist Alltagsrassismus nicht erwünscht, hier engagiert man sich dagegen.

Um das Logo "Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage" behalten zu dürfen, müssen die Einrichtungen, die es tragen, einmal pro Jahr eine passende Aktion ins Leben rufen. Selbstverpflichtung nennt sich das. Und weil Anja Knieling weiß, dass die Schwere des Themas die Schülerschaft mitunter etwas drückt, wollte die Sozialpädagogin diesmal "was Leichtes, Fröhliches". Die SchülerInnen hatten "Bock auf Musik, Essen, Party" – und Knieling dachte sich: "Warum eigentlich nicht?"

So soll´s nun sein: Am 27. April, steppt in der Brentwoodstraße 37 der Multi-Kulti-Bär. Von 18 bis 23 Uhr sorgen "verschiedene Bausteine" dafür, dass Leben in die Bude kommt. Zu eben diesem Zweck hat Anja Knieling unter anderem drei tonale Gigs ans Haus geholt:

Sobald die Profi-Musiker des internationalen "Harmattan Projects" (Deutschland, USA, Chile) die Räumlichkeiten mittels Gitarre, Flöte, Geige, Bass sowie Percussion und instrumentaler Weltmusik geflutet haben, startet ab 21 Uhr das "Projekt Identität" durch. Khoder Abou-Riche, Ebenrieder Heilerziehungspflegeschüler, hat nicht nur eine ambitionierte Combo dabei, sondern auch jede Menge gerappter "Texte gegen Rechts". Zum Abschluss entern dann die Indie-Rocker von "Velvet Cry" das Podium in der großen Aula.

Gleichzeitig findet in den Kellerräumen der Schule ein offener Steinbildhauer-Workshop mit Galerist Fritz Meyer aus Wernsbach und einem afrikanischen Gastkünstler statt. Dort dürfe man sich "wann immer man will, dazugesellen und mitklopfen", erklärt Anja Knieling. Parallel liest die Rother Büchereileiterin Susanne Höcker in der Schulbibliothek aus unterschiedlichen Schmökern vor, die allesamt das Thema "Courage" in den Fokus nehmen.

Visuellen Background für all das, bietet eine künstlerische Collage aus "Statementfotos" der SchülerInnen, die als Konsequenz eines Besuchs des syrischen Vorzeige-YouTubers Firas Alshater(wir berichteten) entstanden sind. Außerdem: Der Dreh am Rotarier-Glücksrad garantiere einen Preis pro Umdrehung, heißt´s.

"Das ist das Rahmenprogramm", untermauert Anja Knieling. Denn jene Aktion, die dem Abend ihren Namen gebe, werde sich währenddessen die ganze Zeit über "bunt durchs Schulhaus schlängeln": ein Nachtflohmarkt, bei dem nach Lust und Laune gebrauchte Sachen unters Volk gebracht werden dürfen. "Wer mittrempeln mag, sollte sich umgehend einen unserer Drei-Meter-Tische sichern", empfiehlt Organisatorin Knieling.

Der kulinarische Part, so wirbt sie, sei im Übrigen "nicht weniger interessant": "Die klassische Grillstation ist da ebenso zu finden wie Burmann´s Indien-Food, ein variationsreiches Elternbufett und eine anti-alkoholische Saftbar." Außerdem radle "Lulu" eigens mit dem "Foodbike" an, um vegan-vegetarisches Essen zu kredenzen.

"Es geht um ein friedliches, multikulturelles Miteinander", bilanziert Anja Knieling diesen Aktionsreigen. Und Beate Buchholz, stellvertretende Schulleiterin, ergänzt: "Wir sind eine besondere Schule mit besonderen Kindern. Hier ist jeder in seiner Andersartigkeit wichtig und wir alle stehen couragiert für diese Tatsache ein." Damit, sagt Rektor Hans-Peter Brüchle, sei doch wieder einmal "ein richtiges und wichtiges Zeichen gesetzt."

ZDer Eintritt kostet zwei Euro. Mittrempeln erwünscht. Tischreservierungen bei Schulsozialarbeiterin Anja Knieling, Telefon (0 91 71) 96 94 23 oder 81 64 21 bzw. dienachtistbunt@web.de

