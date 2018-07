Röthenbach feiert Kirchweih und Kirchenjubiläum

St.-Wolfgangs-Kirche wurde vor 550 Jahren geweiht - vor 20 Minuten

WENDELSTEIN - Kirchweihbaum, Bieranstich, Festgottesdienst: Im Wendelsteiner Ortsteil Röthenbach bei St. Wolfgang gab es am Wochenende jede Menge Grund zum feiern.

Kirchweih in Röthenbach/St. W.: Das Aufstellen des Kirchweihbaumes (unser Bild) am Freitag und der Festgottesdienst mit Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern am Sonntag waren Höhepunkte im Festgeschehen. © Foto: Werner Schröppel



Kirchweih in Röthenbach/St. W.: Das Aufstellen des Kirchweihbaumes (unser Bild) am Freitag und der Festgottesdienst mit Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern am Sonntag waren Höhepunkte im Festgeschehen. Foto: Foto: Werner Schröppel



Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr – tatkräftig unterstützt von den Kärwaboum und -madla aus Röthenbach/St. Wolfgang – stellten am Freitag den etwa 20 Meter langen Kirchweihbaum auf. Wie immer wurde dieser von der Schlüsselfeld’erschen Familienstiftung gespendet und von Landwirt Hermann Schrödel bereitgestellt.

In einem bunten Kirchweihzug mit vielen Grundschulkindern und ihren wehenden Papierfähnchen ging es mit Blasmusikbegleitung die Alte Salzstraße entlang zur Ortsmitte. In einer halben Stunde war es vollbracht und der schöne Baum stand direkt neben der St.-Wolfgangs-Kirche, deren 550-jährige Kirchenweihe an diesem Wochenende gefeiert wurde. Gleich nachdem der Baum zur Hochstrecke gebracht war, zapfte Bürgermeister Werner Langhans das erste Fass Bier an und rief das "Ozapft' is!" aus.

Einige Überraschungen

Highlight des Jubiläums war sicherlich der Festgottesdienst am Sonntagmorgen. Gestaltet wurde dieser durch Ortspfarrerin Johanna Graeff, den Männerchor Einigkeit, den Posaunenchor und allen voran von der für den Kirchenkreis Nürnberg zuständigen Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern, die in einer kurzweiligen Predigt unter anderem erläuterte, wie Röthenbach zu Zeiten der Reformation eine Vorreiterrolle einnahm. Ein Freund Martin Luthers testete nämlich in Röthenbach die Einführung deutscher statt für die Landbevölkerung unverständlicher lateinischer Texte.

Unter dem Banner des Jubiläums wartete die Kirchweih heuer mit einigen Überraschungen und einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt auf. Allen voran gestalteten die Röthenbacher Kärwaboum und -madla unter der Leitung von Tobias Buker die Feierlichkeiten aktiv mit. Dazu gehörte das Sautrogrennen, bei dem sich je zwei Mannschaften in bereitgestellten hölzernen Sautrögen auf dem alten Ludwigskanal Wettfahrten lieferten. Am Ende konnte sich zur Freude der zahlreich erschienenen Zuschauer ein ortsansässiges Team durchsetzen.

"Goldener Löwe" wieder eröffnet

Um das Jubiläum der vor 550 Jahren geweihten Wolfgangskirche gebührend zu feiern, gab es vor allem am Sonntag zahlreiche Kirchenveranstaltungen. So war die Kirche tagsüber durchgehend geöffnet und man konnte sich die imposante Orgel und den prächtigen Altar einmal in Ruhe aus der Nähe ansehen.

Zur Freude vieler öffnete nach vierjähriger Pause auch der "Goldene Löwe" wieder seine Tore. Erwin Kübler als alteingesessener Wirt zeigte sich sichtlich gerührt: "Mir geht das Herz auf, wenn ich sehe, dass die Leute so zahlreich wiederkommen". Die Organisation hat mittlerweile Enkelin Sophia Kübler übernommen.

TINA SCHRÖPPEL