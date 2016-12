Röthenbach: Geklauten Sprinter in den Graben gesetzt

Kurze Diebesfahrt mit Mercedes Vito - Flucht zu Fuß - 08.12.2016 14:08 Uhr

RÖTHENBACH/ST. W. - Das war eine kurze Diebesfahrt. Unbekannte, die in der Nacht zum Donnerstag in Röthenbach bei Sankt Wolfgang einen Mercedes Vito gestohlen hatten, haben den Sprinter gleich in den Straßengraben gelenkt. Sie konnten unerkannt zu Fuß entkommen.

Die Täter hatten das neue Fahrzeug auf dem Gelände eines Autohauses in Röthenbach/ St. W. kurzgeschlossen und waren dann davongebraust. Die Polizei nennt als Tatzeit etwa 1.30 Uhr.

Kurz darauf trafen auf dem Gelände des Autohauses "In der Lach" Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ein. Die Zeugen konnten die Täter in der Nähe der Mercedes-Niederlassung zwar noch hören, aber nicht mehr sehen. Die Geräusche kamen aus Richtung eines angrenzenden Waldstücks. Obwohl die Polizei das Waldstück mit mehreren Streifen absuchte, wurden die Flüchtigen nicht mehr erwischt.

Den 60 000 Euro teuren Mercedes mussten die verhinderten Autodiebe allerdings zurücklassen. Sie hatten ihn in einem Graben festgefahren.

Die Kripo Schwabach bittet mögliche Zeugen, sich zu melden, möglichst beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken, Telefon (0911) 21 12 33 33.

