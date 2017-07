Samstag am Bürgerfest: Schwing das Tanzbein!

Flamenco und mehr am Marktplatz - vor 39 Minuten

SCHWABACH - Viel getanzt und musiziert wurde natürlich auch am Samstag, dem leider schon vorletzten Tag des Bürgerfests, bis tief in die Nacht hinein. Viele bunte Eindrücke haben wir hier gesammelt.

Bilderstrecke zum Thema

Auch am Samstag war einiges geboten am Marktplatz und in den Höfen. Tanzvorführungen, Musikalisches, wie immer gute Verpflegung und trockenes, warmes Wetter - ein Bürgerfest-Samstag, wie er sein muss. Hier gibt's die Bilder.